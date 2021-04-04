بسبب الزمالك.. رحيل مدرب مولودية الجزائر

أعلن عبد القادرعمران مدرب المولودية الجزائرية بتقديم إستقالتة من تدريب الفريق وقد تم قبولها وذلك عقب خسارة الفريق من الزمالك بنتيجة 2/0 وتعديل موقفه في ترتيب المجموعه، ومحاولة صنع فرصة للتأهل كثاني للمجموعة بعد الترجي التونسي الذي حسم صدارة المجموعه الرابعه.

شاهد الظهور الأول لـ علي معلول داخل الأهلي بعد العودة من تونس

وأحرز الزمالك الهدف الاول له في المباراة في الدقيقة الـ 7 من عمر المباراة، عن طريق الدولي يوسف إبراهيم أوباما، من تمريرة من الدولي التونسي فرجاني ساسي لمروان حمدي في منطقة الجزاء علي الجاني الأيمن ويمررها بعرضية ليوسف اوباما ويسكنها الشباك في اعلي الزاوية اليسري للحارس.

سجل الزمالك الهدف الثاني له في المباراة في الدقيقة الـ 31 من عمر المباراة، باقدام شيكابالا، من خلال هجمه منظمه للقلعة البيضاء من الجانب الأيمن لتصل لشيكابالا من الجانب الأيسر وينهيها تسديدة قوية زاحفة من تحت حارس المرمي في الجانب الأيسر له.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويستعد الزمالك لمباراته المقبلة أمام فري تونجيث والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً.

جاء تشكيل الزمالك في المباراة التي خاضة اللقاء : في حراسة المرمى : محمود جنش .

في خط الدفاع : حازم إمام – محمود الونش – محمود علاء – أحمد فتوح .

في خط الوسط الدفاعي : طارق حامد - فرجاني ساسي .

في خط الوسط الهجومي : يوسف أوباما – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي .

في خط الهجوم : مروان حمدي .

ومن ناحيه اخري قرر كارتيرون مدرب الزمالك إيقاف إمام عاشور لاعب الفريق وتدربه مع فريق الشباب، وذلك بعد العودة من الجزائر، وذلك بسبب التصرف الغير لائق من اللاعب أمام مدرب الفريق أثناء الشوط الثاني في غرفة الملابس.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قد وصلت إلى القاهرة عائدة من الجزائر بعد خوض مباراة المولودية في دوري أبطال إفريقيا. وفاز الفريق على بطل الجزائر بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب 5 جويلية في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا. ورفع الزمالك رصيده إلى 5 نقاط بالفوز على بطل الجزائر ليحتل المركز الثالث بمجموعته. وسيحصل الفريق على راحة اليوم قبل استئناف التدريبات غدا على ملعب النادي