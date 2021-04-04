/625610/مي-رشدي-عن-موكب-المومياوات-الملكية-دفعة-قوية-للسياحة-المصرية

الرحلة الذهبية لمومياوات ملوك وملكات مصر

وأكدت عضو مجلس النواب، النائبة مي رشدي، فى تصريحات لتحيا مصر، أن الرحلة الذهبية لمومياوات ملوك وملكات مصر والتنظيم، الذي ظهرت به يعكس عظمة وأصالة تاريخ الحضارة المصرية القديمة وكيفية اعادة عظمة التاريخ فى العهد الحديث ليكون دفعة قوية للسياحة المصرية بشكل عام، مشيرة إلى أن الحدث سيظل عالقًا في أذهان العالم مشيرة الى أن مصر بحضارتها وتراثها و كنوزها حضرت على كافة وسائل الاعلام الاجنبية والعربية وهو ما يمثل ترويج سياحي كبير خاصة ما تحظى به الآثار المصرية القديمة من اهتمام شعوب العالم بها لما تحتويه دائمًا من أسرار عجزت التكنولوجيا الحديثة عن معرفتها.

القيادة السياسية تخطو بثبات لتكون فى مصاف الدول المتقدمة

وأشارت النائبة مي رشدي، عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية فى ظل القيادة السياسية تخطو بثبات لتكون فى مصاف الدول العظمى وهذا ما يتم العمل له على أرض الواقع، حيث أولى الرئيس عبدالفتاح السيسي أهتمامًا كبير خلال السنوات الماضية بقطاع السياحة والآثار وهو ما ينعكس الآن في إخراج صورة رائعة أمام العالم تليق بتاريخ الحضارة المصرية.

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وكان الموكب يضم عدد من المومياوات الملكية ترجع إلى عصور الأسرة السابعة عشر، والثامنة عشر، والتاسعة عشر والعشرين، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، ومن بين الملوك “رمسيس الثانى” سقنن رع، تحتمس الثالث، سيتى الأول، حتشبسوت، ميريت أمون، أحمس وزوجته نفرتارى».

وشهدت مصر ، حدثا فريدًا وهو موكب المومياوات الملكية الذي انطلق في رحلته الذهبية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة المصرية بالفسطاط، لنقل 22 مومياء ملكية بينهم 4 مومياوات لملكات، وهم وهم «الملك رمسيس الثانى، رمسيس الثالث، رمسيس الرابع، رمسيس الخامس، رمسيس السادس، رمسيس التاسع، تحتمس الثانى، تحتمس الأول، تحتمس الثالث، تحتمس الرابع، سقنن رع، حتشبسوت، أمنحتب الأول، أمنحتب الثانى، أمنحتب الثالث، أحمس نفرتارى، ميريت آمون، سبتاح، مرنبتاح، الملكة تى، سيتى الأول، سيتى الثانى.