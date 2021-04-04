/625614/خاص-هل-يعاقب-الأهلي-محمد-هاني-بعد-خناقة-الشناوي

كشف مصدر داخل الأهلي عن موقف النادي اللاعبين محمد الشناوي ومحمد هاني لاعبا الفريق الأول لكرة القدم، بعد أن نشبت بينهما مشادة كلامية بعد نهاية الشوط الأول من مباراة المريخ السوداني، التي أنتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين في المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة الزرقاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وحدثت مشادة كلامية بين اللاعبين بعدما أنتقد محمد السناوي أداء محمد هاني بعنف، خاصةً بعد تأخر الأهلي بنتيجة هدفين نظيفين في أحداث الشوط الأول من المباراة التي تلعب ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا ، لكن سرعان ما تدخل عمرو السولية وعدد من لاعبي الفريق لتهدئة الأمور قبل الاتجاه لغرف الملابس.

وعاد محمد هاني ، ظهير أيمن الفريق، خلال المباراة بالإعتذار لمحمد الشناوي حارس مرمى الفريق، لما بدر منه خلال إنتهاء الشوط الأول.

وعلم دوت الخليج أن النادي الأهلي ينوى معاقبة محمد هاني لاعب الفريق الأول لكرة القدم ، للحفاظ على القوام الأساسي للنادي وحتى لا يقع النادي تحت ضغط بعد توقيع عقوبة مالية كبيرة وإيقاف على محمود كهربا جناح الفريق بعدما نشب خلاف بينه وبين بيتسو موسيماني المدير الفني للأحمر.

وقال المصدر: " النادي الأهلي ينوي معاقبة محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد الواقعة التي نشبت بينه وبين قائد الفريق محمد الشناوي، هذا على الرغم من إعتذار الظهير الأيمن للنشاوي لكن العقوبة ستطبق وفقا لما تقوم به إدارة المارد الأحمر".

وتابع: " النادي الأهلي سينتظر عقد جلسة – ودية- بين سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، ومحمد هاني والشناوي عقب العودة للقاهرة من رحلة الخرطوم، وبعدها سيقرر النادي العقاب على اللاعب، وكيفية تطبيقها خلال الفترة المقبلة هل ستصبح علنا لوسائل الإعلام مثلما حدث في واقعة كهربا، أو سرا كما جرت العادة داخل الأهلي".

وضمن الأهلي الصعود للدور القادم كثاني المجموعة الأولى برصيد 8 نقاط، رفقة سيمبا التنزاني متصدر ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة من 4 إنتصارات وتعادل وحيد ولم يتلقى الخسارة في أي مباراة سبقت للفريق التنزاني في دور المجموعات من دور المجموعات.

منافس الأهلي في دور الـ 8 لدوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن يواجه الأهلي في الدور القادم أحد أندية المراكز الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا بعد إجراء القرعة: الترجي التونسي. الوداد البيضاوي المغربي. صن داونز الجنوب إفريقي.

ودخل الأهلي مباراة المريخ السوداني بتشكيل مكون من : حراسة المرمي: محمد الشناوي. خط الدفاع: محمد هاني - بدر بانون - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف . خط الوسط: آليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - جونيور أجايي. خط الهجوم: محمد شريف - مروان محسن.