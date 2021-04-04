مطالب لـ«المصنعين والمستثمرين» أمام صناعة النواب

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة معتز محمود، بحضور مجموعة من المصنعين والمستثمرين بشأن مشاكل التصنيع وإيجاد حلول.

وأكد ضرورة فض اشتباكات الوزارات وبعضها البعض وبين الجهات المختلفة، وتوضيح حصول المستثمر على مميزاته.

وأوضح أنه فى ضوء توجيهات الرئيس السيسى برفع الصادرات إلى 100 مليار، فإن هذا يتطلب ارتفاع جودة المنتج المصرى، وكان هناك مجهودات سابقة من أحد وزراء الصناعة بتطبيق قانون 43 لتقليل الواردات وعاد بالنفع على الصناعات.

وأكد أنه يجب على المستثمر العمل على وضع استراتيجية لتقليل تكاليفه وعمل دراسة لتحديد نسبة الإهدار فى كل صناعة أولا، مؤكدا أنه يجب أن تكون نسبة المساندة الصناعية فعالة بشكل أقوى وتكون لها حافز بشكل أكبر لتشجيع المستثمر وذلك عن طريق تقليل التكاليف وتقليل اسعار المدخلات الصناعية.

وأوضح أيمن رضا، العضو المنتدب للشركة المصرية للمنتجات الورقية والكرتون أن مشكلة تسليم الأراضى للمستثمرين يجب أن تعود لهيئة المجتمعات العمرانية لأن هناك مشاكل كثيرة حدثت فيها أنهكت المستثمرين، وفيما يخص ضريبة القيمة المضافة أوضح أنه يجب أن يتم تعديلها بشكل يتوافق مع الربح السنوى، وليس بنسبة ثابتة.

وشدد عادل الشنوانى عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان على دعم الصادرات، مشيرا إلى أنه منذ عدة سنوات لم يحصل المستثمرين على هذا الدعم، كما أن هناك اتفاقيات للتجارة الحرة مع الدول الإفريقية لمن تفعل حتى الآن موضحا أن الدول الإفريقية بيئة خصبة للاستثمار.

وأشار إلى أن هناك بعض الهيئات والأماكن داخل مصر لا تقبل المنتج المصرى، مطالبا بضرورة فتح التسويق للمنتج المصرى داخل مصر فمن غير المقبول أن تكون المنتجات المصرية تجد لها سوق جيد خارج مصر وداخل الدولة هنا لا تجد لها منافذ بيع، كما طالب بضرورة سرعة انتهاء التراخيص الجديدة بكل مصنع.

وقال شحاتة أبو زيد، أمين سر لجنة الصناعة على القائمة البيضاء، موضحا أن لتطبيق القائمة البيضاء على جميع المصانع يجب أن تكون جميع المصانع مؤهلة لذلك فهناك بعض المصانع غير مؤهلة لذلك، وأكد أنه يجب أن يتم النظر لقانون 43 بشكل آخر لأن فيه بعض النقاط التى يجب أن يتم مناقشتها من جديد.

وأكد السيد بسيونى عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، أن هناك حزمة معوقات تقف أمام المصنعين بدايتها بضرورة توضيح من هو المسؤول عن المُصنع، فنحن نريد أب يتبنى الصناعة ويجب أن تكون وزارة الصناعة هى هذا الأب، وعلى هيئة التنمية الصناعية أن تزيل المعوقات التى تضعها أمام المستثمر.

وعلق المهندس معتز رئيس اللجنة، بأنه لابد من إعادة هيكلة التنمية الصناعية وتزوديها بالموظفين وخاصة خريجى الجامعات، مضيفا أن القانون المنتظر لائحته التنفيذية خلال شهر كما وعدت الوزيرة من قبل، أن يحل هذه الأزمات بنسبة 90%.