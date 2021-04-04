فيديو.. ننشر قرارات مؤتمر روز اليوسف للدفاع عن الإعلام المصرى

جدة - نرمين السيد - ألقى أحمد الطاهرى، رئيس تحرير روز اليوسف، بيانا بشأن ما توصل إليه المؤتمر الذى دعا له اليوم، لاتخاذ موقف عاجل لمنع إهانة رموز الإعلام، بحضور عدد من رؤساء التحرير فى مقدمتهم الكاتب هانى لبيب، رئيس تحرير دوت الخليج، ومحمد الباز، رئيس مجلس تحرير الدستور، وخالد ميرى، رئيس تحرير الأخبار.





وناشد المجتمعون سلطات الدولة المختصة إقالة وزير الدولة للإعلام وإيقاف هذا المسار غير المعهود بين أحد أعضاء الحكومة المصرية وإعلام الدولة المصرية.

فيما قرروا نشر أخبار وزارة الدولة للإعلام، ووزير الدولة للإعلام بالصفة الوزارية الحكومية دون ذكر اسم الوزير، لأن الخلاف ليس مع كيان حكومى نحترمه ولكن مع تصرفات غير مقبولة من قبل من اؤتمن على هذه الحقيبة الوزارية.

وأكد الحضور أن الإعلام المصرى سيظل كتلة صلبة متوحدة تدافع عن المجتمع المصرى وتنوعه وقضاياه وأولوياته وتحفظ قيمه وثوابته الوطنية، وأن الإعلام المصرى يقف فى طليعة الصفوف متسلحا بالوعى والإرادة والمعرفة فى معركة البناء والبقاء مقدما كل جهد ودعم بإخلاص وتفانٍ لمصر وشعبها وقيادتها السياسية الوطنية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيسنا الذى تتباهى به الأمم.

حضر الاجتماع كل من "الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى رئيس تحرير مجلة روزاليوسف، وخالد ميرى رئيس تحرير الأخبار، وأحمد باشا رئيس تحرير جريدة روزاليوسف، وعبدالرازق توفيق رئيس تحرير الجمهورية، وجمال الشناوى، رئيس تحرير الأخبار المسائى، وعبدالصادق الشربجى، رئيس مجلس إدارة روز اليوسف، وعلاء ثابت، رئيس تحرير الأهرام، وماجد منير رئيس تحرير الأهرام المسائى، والدكتور محمد الباز رئيس تحرير الدستور، والكاتب الصحفى يوسف أيوب رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، وهانى لبيب رئيس تحرير موقع دوت الخليج، وجمال الكشكى رئيس تحرير الأهرام العربى، وسعيد عبده رئيس مجلس إدارة دار المعارف، وخالد ناجح رئيس تحرير مجلة الهلال، وأحمد أيوب رئيس تحرير مجلة المصور، وصالح الصالحى عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعدد من القيادات الصحفية".