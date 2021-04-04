سعفان يتفقد مركز تدريب الرضوانية بالأقصر

جدة - نرمين السيد - واصل محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الأحد، جولاته الميدانية بمحافظة الأقصر؛ حيث تفقد مركز التدريب المهنى بالرضوانية بعد تطويره بورشة التفصيل والخياطة، والكهرباء والتبريد والتكييف والسباكة وغيرها من الحرف الفنية، والذى يستهدف تدريب الشباب على هذه الحرف، ويأتى هذا فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى تستهدف الوصول للفئات الأكثر احتياجاً، وفى ضوء جهود وزارة القوى العاملة لتطوير منظومة التدريب المهنى التابعة لها وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل للمساهمة فى خطط الدولة لخفض معدلات البطالة.





وقام الوزير بتدشين 100 شجرة زيتون مثمرة داخل المركز ضمن مبادرة "هنجملها"، التى انطلقت على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور عبدة هاشم خليفة مدير مديرية القوى العاملة بالأقصر، ومحمد قبطان منسق مبادرة هنجملها. وقال وزير القوى العاملة: إن المبادرة تهدف إلى تجميل كل محافظات مصر بالأشجار المثمرة التى تشمل أشجار زيتون وليمون وتين، مشيرًا إلى أهمية مبادرة "هنجملها" لزيادة المساحات الخضراء. ومن ناحيته، أشار المهندس محمد قبطان، منسق عام مبادرة "هنجملها" إلى أن المبادرة تهدف إلى زراعة الأشجار المثمرة فى المحافظات والقرى والجامعات المصرية والشوارع الرئيسية ونشر الوعى البيئى، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية الهادفة. وكان الوزير قد استمع خلال تفقده مركز التدريب لشرح من مدير المديرية عبده هاشم خليفة؛ حيث أشار إلى أن المركز يعمل بإقامة دورة للتدريب على الخياطة لمدة 150 ساعة موزعة على مدار شهر بأكمله، ويشارك بها 35 متدربًا من شتى أنحاء الأقصر، ومن المقرر أن يتم التجهيز للعديد من الدورات فى مجال السباكة والكهرباء تصل لمدة 15 ساعة موزعة على مدار شهر، موضحًا أنه فى نهاية الدورة سوف يُمنح المُتدرب شهادة اجتياز للدورة، تُمكنه فيما بعد من اقتحام سوق العمل.

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