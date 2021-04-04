يتبع مجلس الوزراء .. الشيوخ يوافق على المادة الأولى من الوقف الخيرى

جدة - نرمين السيد - وتقضى المادة الأولى على إنشاء صندوق الوقف الخيرى ويتبع رئيس مجلس الوزراء.
وجاء نص المادة على النحو التالى: ينشأ صندوق باسم "صندوق الوقف الخيرى" تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعًا أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية، ويُشار إليه فى هذا القانون بالصندوق.
كما وافق المجلس على اختصاصات صندوق الوقف الخيرى الوارد فى القانون، حيث نص المادة 2:
يهدف الصندوق إلى تشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها من أعمال البر، ومنها:
- نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج.
- دعم أجهزة الدولة فى إقامة وتطوير المشروعات الخدمية والتنموية والبنية التحتية وغيرها من المشروعات. الاجتماعية والاقتصادية التى تُسهم فى دعم الموقف الاجتماعى والاقتصادى للدولة.
- المساهمة فى تطوير العشوائيات.
- المساهمة فى الحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمتشردين.
وذلك كله فى حدود شروط الواقفين.
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