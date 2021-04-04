وزير القوى العاملة: نحلم بالوصول لمليون مشروع لتوفر فرص عمل للشباب

جدة - نرمين السيد - التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الأحد، فى ختام جولته الثالثة بمحافظات الصعيد، بالمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، والعمالة المصرية العائدة من الخارج بالمحافظة لمساعدتهم فى عمل مشروعات صغيرة.





جاء ذلك بحضور محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، والدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة، وعبدة هاشم مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة وسيد حامد رئيس الاتحاد المحلى لعمال الأقصر وقنا، ومنتصر محمد محمود مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بالمحافظة.

أكد وزير القوى العاملة، فى مستهل كلمته، أن الدولة المصرية وقيادتها السياسية وجهت بالاهتمام بالعمالة المصرية العائدة من الخارج، وعليه عملت الوزارة على الاهتمام بتلك الفئة وتوفير وضع لا يشعرها بأنها تركت مجال عملها فى أى دولة ولا يوجد لها فرص فى بلدها، لافتًا إلى أنه حضر إلى لقائهم لخدمتهم، ولكى يطمئن على نجاح المشروعات التى تقدموا بها، وفى نفس الوقت يكونوا هم أنفسهم على قناعة كاملة بفكرة مشروعاتهم، وليكتب له فى النهاية النجاح.

ووجه وزير القوى العامله مديرية القوى العاملة بالمحافظة، ومدير فرع جهاز تنمية المشروعات بمتابعة مشروعات العائدين وتذليل العقبات أمامهم فى الفترة المقبلة.

كما وجه الوزير المديرية بمتابعة الوظائف بالنسبة للعمالة العائدة، وذلك لاستبيان المجالات التى يرغبون العمل بها، وتقديم الإرشاد الوظيفى لهم لإعادة دمجهم فى سوق العمل الداخلى بتوفير فرصة عمل مناسبة.

وأضاف الوزير خلال لقائه أن حلم الوزارة الوصول لمليون مشروع على مستوى الجمهورية، توفر فرص عمل للشباب يديرها خريجى التدريب والعمالة العائدة، والتى بنجاحها يكلل نجاح الوزارة فى توفير فرص عمل والقيام بدورها فى المجتمع، نحو المساعدة فى تأسيس مشروعات صغيرة ومتوسطة بالتعاون مع كل الجهات المعنية.

وأبدى المحافظ استعداد المحافظة التام لمساعدة الشباب العائد فى عمل المشروعات الخاصة بهم، وإزالة أية معوقات فى حدود ما متاح.

واستعرض مدير فرع الجهاز الخدمات التى يقدمها الجهاز، منها إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وإصدار التراخيص النهائية للمشروعات، وحدد الشروط الواجب توفرها فى المتقدمين، أولها الأهلية القانونية من سن 21 سنة وحتى 60 عامًا، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية، فضلا عن ألا يعمل المتقدم فى وظيفة حكومية أو قطاع عام أو مؤمن عليه.