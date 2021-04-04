فوز مصر بعضوية صندوق تحسين نوعية الخدمة التابع لاتحاد البريد العالمى

وقال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصرى، إن فوز مصر بعضوية مجلس إدارة صندوق تحسين نوعية الخدمة التابع لاتحاد البريد العالمى على مدار ثلاث سنوات يمثل تجسيدًا واضحًا للدور الإقليمى والدولى الذى قام به البريد المصرى خلال الفترة الماضية والمتمثل فى المشاركات الفاعلة فى كافة اجتماعات الاتحادات البريدية والتى تم استعراض تجربة تطوير البريد المصرى فيها كنموذج نجاح ومثل يحتذى به لتطوير الهيئات البريدية على مستوى اتحاد البريد العالمى من حيث تطوير البنية التحتية وميكنة جميع الخدمات المقدمة وتطبيق مفاهيم التحول الرقمى والشمول المالى.
وأوضح فاروق أن البريد المصرى حقق هذا الإنجاز بعد منافسة قوية مع العديد من الدول للفوز بهذا المنصب ومنها كوت ديفوار والجزائر حيث تمكن البريد المصرى من الفوز بثقة ودعم أغلب الدول الأعضاء والتى تمتلك حق التصويت والبالغ عددها 40 دولة.
وأضاف الدكتور شريف فاروق أن هذا النجاح الجديد يؤكد ريادة مصر على المستويين الإقليمى والدولى فى تقديم الخدمات البريدية المختلفة على المستويات كافة ويأتى استكمالاً لسلسلة النجاحات التى يحققها البريد المصرى خلال الفترة الحالية.
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