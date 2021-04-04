إنفوجراف.. أصداء عالمية على الرحلة الذهبية

جدة - نرمين السيد - أشادت وسائل الإعلام العالمية بموكب نقل المومياوات الملكية، من المتحف المصرى بالتحرير إلى متحف الحضارة المصرية بالفسطاط، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار.





ويستعرض الإنفوجراف التالى أبرز ما كتبته الصحف العالمة عن موكب نقل المومياوات الملكية.. وضم الموكب 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، ترجع إلى عصور الأسر 17، 18، 19، 20، من بينهم مومياء الملك رمسيس الثانى، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك ستى الأول، والملكة حتشبسوت، والملكة ميرت آمون زوجة الملك أمنحتب الأول، والملكة أحمس نفرتارى. وتمت عملية نقل المومياوات الملكية وفقًا لإجراءات محددة تراعى فيها كل معايير الأمان والسلامة المتبعة عالمياً فى نقل القطع الأثرية، وذلك من خلال وضعها داخل وحدات تعقيم مجهزة بأحدث الأجهزة العلمية، ثم تحميلها على عربات تم تصميمها وتجهيزها لتلك العملية بما يضمن التحكم فى الاهتزازات بهدف الحفاظ على سلامة المومياوات.

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