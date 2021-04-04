/625612/الشيوخ-يوافق-من-حيث-المبدأ-على-مشروع-قانون-انشاء-صندوق-الوقف-الخيري

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة، والمحال من مجلس النواب، بإنشاء صندوق الوقف الخيري.

رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

ورفع رئيس المجلس، الجلسة العامة لمدة نصف ساعة، على أن يعود لاستكمال مناقشة مواد مشروع القانون.

القانون يشجع الوقف الخيري

وأكد رئيس اللجنة الدينية، أن مشروع القانون يستهدف تشجيع نظام الوقف الخيرى، لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية.

ويتضمن مشروع القانون إنشاء صندوق يسمى "صندوق الوقف الخيري"، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء.

مدينة القاهرة مقر الصندوق

ويكون مقر صندوق الوقف الخيري مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعاً أخرى في جميع أنحاء الجمهورية.

ويستهدف إنشاء الصندوق تشجيع نظام الوقف الخيرى، لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية.

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كما يستهدف إنشاء صندوق الوقف الخيري مُعاونة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية،وكذلك المساهمة في تطوير مشروعات البنية التحتية، وتطوير العشوائيات، فضلاً عن المساهمة فى الحد من ظاهرة أطفال الشوارع.

وتجدر الاشارة الى ان اللجان المشتركة من الشئون الدستورية والمالية والاقتصادية والدينية،أكدت على أن مشروع القانون المقدم من الحكومة متوافق مع أحكام الدستور ويلبي حاجة ملحة للتشجيع على الوقف الخيري والتبرعات لتحقيق الاهداف التي يرمي إليها و إلى أهميته في بناء الإنسان وعمارة الأكوان.

‏وتضمنت الملامح الاساسية لمشروع القانون إنشاء صندوق للوقف الخيري وأعطاءه الشخصية الاعتبارية ‏ويتبع الصندوق رئيس الوزراء ويتولى إدارة الصندوق ما مجلس ادارة يشكل بقرار من رئيس الوزراء و برئاسته وعضوية وزير الأوقاف و ثلاثة أعضاء من الشخصيات ذات الخبرة الاقتصادية يرشحهم رئيس الصندوفز وثلاثة أعضاء يرشحهم وزير الأوقاف واحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية يرشحه وزير العدل و عضو في مجال إدارة المحافظ المالية ورفعوا رئيس هيئة الرقابة المالية. ‏ وحدد القانون سلطات التصرف في أموال الصندوق و اوجه الصرف وفقا للهدف من إنشائه واعفى القانون أموال الصندوق و عوائده من جميع الضرائب والرسوم كما اعفاه من ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة ومن الخضوع لاي من الرسوم او ضرائب الحالية او المستقبلية و إعطى مزايا للمتبرعين للصندوق باعفائهم بقدر قيمة تبرعاتهم من وعائهم الضريبي.