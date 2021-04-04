سلمى سرور..عازفة من الطفولة تتألق في موكب نقل المومياوات

/625618/سلمى-سرورعازفة-من-الطفولة-تتألق-في-موكب-نقل-المومياوات

اثبتت العازفة سلمى سرور تألقها أثناء مشاركتها في حدث نقل المومياوات التاريخي الذي أٌقيم أمس السبت، حيث تم نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف الحضاري القومي بالفسطاط بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي والعديد من الوزاراء وذاع الحدث مئات القنوات الفضائية عبر العالم.

دوت الخليج يكشف معلومات عن عازفة موكب المومياوات الملكية بعدما استطاعت أن تخطف الأضواء وهول الموكب.

مسيرة سلمى سرور الفنية

اتجهت سلمى إلى العزف منذ طفولتها فبدأت بدراسة الفيلولينة في الخامسة من عمرها على يد البروفيسور مارلس يونسخان، وفي عام 2010 فازت بالمركز الأول في مسابقة "كايرو ميوزك".

التحقت سلمى سرور بالمعهد العالي للكونسترافتوار بأكاديمية الفنون، واشتركت في العديد من حفلات الأوبرا المصرية والمركز الثقافي الروسي والجامعة الأمريكية، وفي 2013 مثلت مصر في المسابقة الدولية لصغار الموسيقيين بموسكو وفازت بدبلومة التميز بعد اجتيازها التصفيات النهائية، ولأول مرة كصوليست مع اوراكسترا القاهرة السيمفيوني عام 2015.

حفلات سلمى سرور

أما عن حفلاتها بألمانيا فكان لها حفلين في 2018 داخل برلين، واخيرًا مشاركتها في حفل نقل المومياوات الملكية.

أوضحت سلمى، أن مشاركتها في مثل هذا الحدث يعد تجربة مختلفة عن ماقدمته سابقًا، وعبرت عن شعورها بالفخر والتميز، مؤكدة أن مصر أثبتت امتلاكها لمواهب قادرة على فعل أي شئ في كل المجالات.

الجدير بالذكر، أن موكب نقل المومياوات ضم الموكب 22 مومياء ملكية,18 لملوك و4 لمليكات يرجع اصولها إلى عصور الأسر (17,18,19,20) ورافقه العديد من العروض والاحتفالات في الاماكن الاثرية المختلفة منها أهرمات الجيزة وهرم زوسر والكنيسة، بالاضافة إلى الاحتفال بالطلاقات النارية أثناء وصول الموكب لمكان عرض المومياوات الدائم بالفسطاط.