رسميا.. عودة كهربا لتدريبات الأهلي «صور»

شارك محمود كهربا،لاعب القلعة الحمراء ، اليوم الاحد ، في التدريبات الجماعية للفريق ، وذلك بعد فترة من الاٍيقاف وانتهاء العقوبة الموقعة عليه من قبل الجهاز الفني في النادى الأهلى والتي أصدرها النادي ضد اللاعب بعد واقعة الخلاف مع بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر .

في اٍطار استعداد الأهلى لمواجهة سيمبا التنزانى فى الجولة السادسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، والمقرر لها الجمعة المقبل ،وكان قد أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، قبل السفر إلى السودان مؤخرًا انتظام كهربا فى المران الجماعي بداية من اليوم الأحد بعد انتهاء العقوبة الموقعة عليه من قبل الجهاز الفني وبعد اعتذار اللاعب بشكل رسمي إلي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق ومدير الكرة وزملائه اللاعبين، يشارك في مران اليوم .

كهربا يظهر في تدريبات الأهلي

واستأنف الاهلي تدريباته اليوم، بعد العودة أمس من السودان عقب خوض مباراة المريخ استعدادا لمواجهة سيمبا التنزانى،

وأكد سيد عبد الحفيظ ، أن الفريق قد حقق المطلوب وهو التأهل مشيراً بان الفريق أغلق صفحة المريخ السوداني في دور أبطال إفريقيا.

عودة على معلول الى القاهرة

عاد علي معلول لاعب الأهلي من تونس إلى القاهرة، حيث تواجد اليوم بملعب التتش بالجزيرة لاستكمال برنامجه العلاجي والتأهيلي؛ للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية.

الاهلي يضمن الصعود لدور الـ 8

وكان الأهلي قد قرر عقوبة اللاعب محمود كهربا عقب مواجهة طلائع الجيش وبعد واقعة الخلاف مع المدير الفني الجنوب إفريقي للنادي، بعقوبة مالية تقدر بـ 200 ألف جنيه، وإيقاف من خوض المباريات لمدة شهر كامل منذ الثالث من مارس الماضي، قبل أن يعلن سيد عبدالخفيظ مدير الكرة بالنادي عودة اللاعب للتدريبات رسميا بعد إنتهاء العقوبة عقب مواجهة المريخ السوداني في إطار منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وحقق الأهلي تعادلا مثيرا أمام المريخ السوداني في الوقت القاتل من المباراة براسية ياسر إبراهيم مدافع المارد الأحمر، بعد أن تأخر الأهلي بهدفيين نظيفين خلال الشوط الأول من المباراة التي أقيمنت علىملعب الجوهرة الزرقاء بالعاصمة السودانية الخرطوم، ليضمن الأحمر التأهل لدور الـ 8 من البطولة التي يحمل لقبها.