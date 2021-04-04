/625623/هند-صبري-تتغزل-في-مصر-بعد-موكب-المومياوات-الملكية

نشرت الفنانة هند صبري، عدة صور لها عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، لتشارك جمهورها بإطلالتها المميزة التي تألقت بها أمس في موكب المومياوات الملكية لتشعل السوشيال ميديا.

دوت الخليج رصدت تعليق هند صبري بعد مشاركتها في موكب المومياوات الملكية الذي أثار ضجة عارمة بين دول العالم.

تعليق هند صبري بعد موكب المومياوات الملكية

فكتبت هند صبري: "هِبةُ اللهِ من قديمِ الزمانِ إنها #مصرُ فانطلقْ يا لساني وتجاوزْ حدودَ شِعرٍ ووزنٍ رُبَّ حُبٍّ أقوى من الأوزانً".

تألقت "صبري" بإطلالة باللون الأخضر، حيث تميز الفستان بأكمامه الطويلة وفاتحه جانبيه تبرز اللون الذهبي اللامع، فأعتمدت على ألوان القوة عند الفراعنة وهي “الاخضر، والذهبي”، واعتمدت في تصفيف شعرها على البساطة، وكذلك مكياجها الهادىء الذي اختارته من الألوان الترابية.

مشاركة هند صبري في موكب المومياوات

أثارت الفنانة هند صبري حالة من الجدل قبل ذلك على مواقع التواصل الأجتماعي بسبب مشاركتها في هذا الموكب العظيم لكونها غير مصرية، وأعرب الفنان مصطفي درويش آنذاك عن انزعاجه بمشاركتها في الموكب، قائلًا:" طبعا مع حبي واحترامي وتقديري الكبيرة لهند صبرى وفنها، بس هو 100 مليون مصرى معندناش حد يمثلنا فانجيب أجانب يعنى".

وتابع درويش "درويش"البيت أولى بيه أهله، عندنا ناس كتير تكون فى الحدث دا، ليه ميكونش سوسن بدر-حنان مطاوع- روبى- اسماء ابو اليزيد، ويبقي فيه علماء وأطباء ولاعبيه مثلا: مجدى يعقوب-محمد صلاح-رانيا علوانى".

وبعدما لاقت هند صبري العديد من الانتقادات، حرص المخرج أمير رمسيس على الدفاع عنها كونها نجمة مصرية أصيلة.

الجدير بالذكر، أن هند صبري كانت قد ردت على ذلك الهجوم عبر حسابتها على السوشيال ميديا، قائلة: "أفقت ع سيل من الإنتقادات والإعتراضات والتعليقات على مشاركتى فى حدث نقل المومياوات الملكية فوجب التوضيح: أنا كتبت (فخورة بمشاركتى فى هذا الحدث العظيم)..من أجتهد وقرى إنى مشتركة في لوحدى؟".