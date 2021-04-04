/625625/رافضا-التنمر-تجاه-ذوي-الإعاقة-أحمد-دياب-إرادة-كبيرة-من-الدولة-في-الإهتمام-بهذه-الفئة

قال النائب احمد دياب وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أنه لا أحد ينكر جهود الدولة المصرية والقيادة السياسية تجاه ذوي الإعاقة وأصحاب الهمم، خاصة بأننا أصبحنا أمام "اهتمام الدولة الذي تحول من العطف والرجاء، إلى الاهتمام والبحث والدراسة والمشاركة"، موضحا أن هذا الأمر يأتي وفق فلسفة الرئيس السيسي، الذي يضع دائمًا الاستثمار في بناء الإنسان على رأس أولوياته، لذاك تم إتخاذ خطوات حثيثة لتعظيم الاستفادة من الطاقات الكبيرة لأبناء الوطن من ذوي الاحتياجات الخاصة.

أصحاب الإرادة والعزيمة

وأضاف وكيل لجنة الشباب والرياضة خلال كلمته بالجلسة العامة بمجلس الشيوخ التي عقدت اليوم، أن المجال الرياضي وعلى مدى سنوات ماضية كثيرة حقق أبطال رياضات المعاقين وذوى الاحتياجات الخاصة عشرات الميداليات الأولمبية والعالمية، ونرى ذلك جليا بالأندية الرياضية، والتي تعد مصانع المواهب والأبطال فى شتى الألعاب، و البوتقة التي تحوى ذوى الاحتياجات الخاصة، وتظهر للجميع أنهم أصحاب إرادة وعزيمة وقدرات خفية وراء إعاقاتهم، مؤكدا دعم وزارة الشباب والرياضة لرياضة المعاقين تطبيقا لدور الدولة فى سياق ترسيخ فكرة المساواة بينهم وبين جميع الرياضيين.

وتابع النائب أحمد دياب،” أمام هذه الإرادة من الدولة فى الاهتمام بهذه الفئة وإمكانيات وقدرات أصحابها، يكون ردع المتنمرين عليهم ضرورة مهمة بمثل هذه التعديلات المطروحة أمام المجلس الموقر مع ضرورة أن نكون أمام ثقافة مختلفة وخاصة من الأسرة والمنزل تجاه رفض التنمر علي أي شخص بشكل عام أو من يعاني من أى إعاقة أو اضطراب فى السلوك بشكل خاص وأن يكون عنوان الجميع بأن "ليس المعاق معاق الجسد، لكن المعاق معاق الفكر والخلق".

وأكد وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ على موافقته على مشروع القانون، الذي يحقق الحماية للأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام وخاصًة الأطفال ذوى الإعاقة على نحو يحقق العدالة والسلام الاجتماعي، كما أنه يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق المساواة والعدالة بين جميع المواطنين والمحافظة على القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية للمجتمع المصري.