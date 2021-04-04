خاص لـ «دوت الخليج»: أحمد مجاهد يتفاوض مع مدير فني أجنبي للجبلاية

/625626/خاص-لـ-تحيا-مصر-أحمد-مجاهد-يتفاوض-مع-مدير-فني-أجنبي-للجبلاية

وكانت هناك خلافات عديدة حدثت مع المدرب السابق للجبلاية، وكانت تريد اللجنة تقديم إستقالتة وتكليف مدير فني جديد، ولكنه رفض فقرروا إقالتة، والبحث عن مدير فني جديد.

وعلمت دوت الخليج أن أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية يبحث عن تواجد مدير فني أجنبي للجبلاية خلال الفترة القادمة، ومازال البحث مستمرا ولم يتم الإستقرار عن مدير فني جديد.

وتتجه النية الاعتماد على مدير فني أجني من ثلاث دول تم تحديدهم حتي الأن وهم، ألمانيا وإسبانيا وإنجلترا.

ويأتي الإعتماد على المدراس الثلاثة المختلفة من أجل الإستفادة من خبرات الدول المختلفة في مجال كرة القدم ومساعدة مدربي المنتخبات ووضع خطة شاملة للفترة القادمة للنهوض بجميع المنتخبات.

خاص لـ «دوت الخليج»: أحمد مجاهد يرفض تولي ضياء السيد منصب المدير الفني للجبلاية

بعد رحيل الدكتور محمود سعد عن جدران اتحاد الكرة المصري، بسبب أزمات مع المسئولين بالجبلاية، ونية الإدارة تعيين وجوة جديدة داخل الجبلاية، وكانت البداية من منصب المدير الفني للاتحاد.

وعلم دوت الخليج من مصادر خاصة داخل الجبلاية: "أن الكابتن ضياء السيد نجم النادي الأهلي السابق كان قريب للغاية من تولي منصب المدير الفني للاتحاد خلال الفترة القادمة، وقبل الموافقة على القرار قرر أحمد مجاهد الإجتماع باللجنة المعاونة له من أجل التصويت على تواجد نجم المارد الأحمر السابق.

أحمد مجاهد

وكانت المشاورات تدور حول عدم التحكم في ضياء السيد وحديثة الدائم على وسائل الإعلام، وتريد اللجنة تواجد أحد الأسماء الذين يستطيعوا التصدي لأي أخطاء له أو أي أحاديث خارجية.

وهناك أحاديث أخري تقول أن ضياء السيد تواجد في جهاز بوب برادلي المدرب الأمريكي من قبل للفراعنة، والاعتماد على وجوه جديدة خلال الفترة القادمة.

بدأت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، التفاوض مع بعض الخبراء الأجانب لتولي منصب المدير الفني لاتحاد الكرة خلفاً لمحمود سعد بعد رفض ضعود الذى تمت إقالته بعد رفضه ضعود الجبلاية لتقديم استقالته.