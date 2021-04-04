/625627/لا-تراجع-و-لا-استسلام-الإسماعيلي-يخوض-مباراة-جديدة-اليوم

يخوض الفريق الأول للنادي الإسماعيلي مباراة ودية أمام فريق الفناة، في إطار رغبة إيهاب جلال في رفع الروح المعنوية سريعا بعد أن خسر الدروايش المواجهة الأولى للمدرب الجديد أمام سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وتقام المباراة بين الإسماعيلي والقناة في تمام الخامسة من مساء اليوم، الأحد، على ملعب الإسماعيلية في ثالث مواجهات الفريق الأول للنادي الأصفر مع إيهاب جلال المدرب الجديد للنادي، وتأتي المباراة في ظل رغبة الجهاز الفني في تجهيز كافة العناصر وبث روح جديدة داخل الفريق.

يبحث الإسماعيلي مواجهة هامة أمام المصري في الدوري الممتاز ، والمقرر إقامتها يوم الأربعاء القادم، بعد أن خسر الدروايش مواجهة أمس أمام سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف وحيد أحرزه فخر الدين بن يوسف مهاجم الدروايش في الدقيقة 43 من أحداث الشوط الأول.

وخسر الإسماعيلي من سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف في إطار منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الممتاز، في أول مهمة رسمية لإيهاب جلال، الذي فشل في تحقيق أول فوز للفريق تحت قيادته في المباراة التي أقيمت على ملعب الإسماعيلية.

وأحرز فخر الدين بن يوسف، هدف الإسماعيلي الوحيد، بعد تنفيذ ناجح لركلة الجزاء في الدقيقة 43 من أحداث الشوط الأول، عقب أن تحصل اللاعب التونسي على ركلة الجزاء من عرقلة أحمد محسن لاعب سيراميكا.

الإسماعيلي يخوض مباراة جديدة أمام القناة

ودخل الإسماعيلي مباراة سيراميكا كليوباترا بتشكيل مكون من: حارس مرمى: محمد فوزى.

خط الدفاع: حسين السيد ، مروان صحراوى ، محمد هاشم ، عبد الله جمعة.

خط الوسط : محمود دونجا ، محمد حسن ، محمد عادل.

خط الهجوم: أحمد مدبولى ، شكرى نجيب، فخر الدين بن يوسف.

تشكيل مباراة الإسماعيلي وسيراميكا في الدوري

ودخل فريق سيراميكا مباراة الإسماعيلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عامر عامر.

خط الدفاع: رجب بكار - خالد صبحي - طارق سامي - أحمد محسن.

خط الوسط: توني - رجب عمران - محمد ابراهيم - صالح جمعة .

خط الهجوم: ميدو جابر - أحمد ياسر ريان.