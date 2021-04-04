/625630/عمرو-عكاشة-المتنمر-شخص-جبان-ومواقع-التواصل-الإجتماعي-أصبحت-بيئة-لهذا-النوع

أكد النائب عمرو عكاشة عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، علي أن المتنمر شخص جبان لا يستطيع التنمر على الشخص الأقوى منه، ومواقع التواصل الاجتماعي أصبحت بيئة وساحة لهؤلاء الجبناء، موضحا أنه لابد من ردعهم من خلال هذه التعديلات المعروضة علي المجلس الموقر.

وأشار عكاشة خلال كلمته اليوم في الجلسة العامةالمنعقدة اليوم، إلى أنه بجانب هذه التعديلات لابد أن نكون أمام أدوار أخري موازية، وذلك سواء للأسرة لمواجهة سلوك المتنمرين ومعالجة الأسباب التي دافعتهم لذلك وتوجيههم إلى السلوك الأمثل، منوها إلى دور الإعلام في بث برامج توعوية للحد من هذه الظاهرة، ومراجعة ما يقدمه المحتوى الاعلامي، ودور التعليم في تربية النشىء بتوجيهه بالاثار السلبية التي تنم عن ظاهرة التنمر، بجانب الردع القانوني لمواجهة هذا السلوك عدوانيالذي يحتاج إلى وقفة مجتمعية من الجميع.

وأعلن عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، موافقته لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،لافتا إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة أهداف سهلة للمتنمرين، لأنهم لا يمتلكون القدرة على رد العدوان، أو معرفة مصدره كما هو الحال بشأن الإعاقة البصرية، وبالتالي فوقعه أشد سوءا على أي من الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما يعيق بدوره جهود الدولة الرامية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة بالمجتمع، وهي جهود لا أحد ينكرها فى ضوء رؤية الرئيس السيسي،الذي يضع دائمًا الاستثمار في بناء الإنسان على رأس أولوياته، لذلك تم اتخاذ خطوات حثيثة لتعظيم الاستفادة من الطاقات الكبيرة لأبناء الوطن من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ووافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بشكل نهائى.

مشروع قانون تغليظ عقوبة التنمر

ويستهدف مشروع القانون المقدم من النائب محمد السلاب وأكثر من عُشر ‏عدد أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مواجهة التنمر بتغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوي إعاقة وتضمن التعديل إضافة مادة جديده برقم 50 مكرر كعقوبة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 سنة 2018.