استعدادًا لرمضان.. الأوقاف تطلق حملة تعقيم المساجد الأربعاء المقبل

جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان على الموقع الرسمى للوزارة اليوم الأحد إن الحملة تستمر من الأربعاء المقبل حتى نهاية شهر رمضان الكريم، وتبدأ من مساجد مدينة الأسمرات فى العاشرة صباحًا.

وأضافت الوزارة فى بيانها أن إحدى الشركات المتخصصة المتطوعة تقوم بذلك، فى حين تقوم شركة أخرى من الشركات المتخصصة المتطوعة بتعقيم مسجد الإمام الحسين عقب صلاة الظهر؛ وتواصل الوزارة والمديريات حملات النظافة والتعقيم على مستوى الجمهورية.