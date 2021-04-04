صور.. القباج تشهد احتفالية مؤسسة التثقيف الفكرى بيوم اليتيم

جدة - نرمين السيد - شهدت نيڤين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم، الاحتفال الذى تنظمه مؤسسة التثقيف الفكرى بالجيزة التابعة للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، وذلك بحضور اللواء عبد الحكيم حمودة المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع.





وتضمن الاحتفال مجموعة من العروض الفنية التى يقدمها أبناء المؤسسة وهى عرض التنورة وأوبريت الليلة الكبيرة، كما تفقدت وزيرة التضامن الاجتماعى بعض المعروضات الحرفية من إنتاج أبناء المؤسسة، حيث أشادت بالمنتجات وتبادلت الحديث مع مجموعة العارضين.

كما تفقدت وزيرة التضامن الاجتماعى عددًا من الغرف الخاصة بأبناء المؤسسة وتعرفت على آليات العمل المتبعة فى التعامل مع أبناء المؤسسة.

وقام اللواء عبد الحكيم حمودة بتسليم الوزيرة درع المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع تكريمًا وتقديرا لجهودها.

وصرحت القباج، بأن الوزارة لديها 521 دار أيتام وحضانة إيوائية توفر لهم الرعاية الكاملة، مشيرة إلى أن الجمعيات الأهلية تعد شريكا أساسيًا لوزارة التضامن الاجتماعى فى تطوير مؤسسات الرعاية.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن هذا اليوم يأتى فى إطار استمرار الاحتفالات بيوم اليتيم، داعية كافة قطاعات المجتمع والقطاع الخاص والمجتمع الأهلى للتعاون مع الوزارة فى جهود رعاية أبناء مختلف دور الرعاية، والذى يعد حقا من حقوق الإنسان الذى أقره الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدة أن الرئيس يضع الاهتمام بأبناء دور الرعاية على رأس أولويات الدولة المصرية.

وأكدت أن الأيتام مسؤولية الوزارة منذ دخولهم دور الرعاية وحتى بعد خروجهم منها، مضيفة أن الوزارة تبذل أقصى الجهود لتطوير دور الرعاية، موضحة ان الاستثمار فى البشر هو مسؤولية الوزارة، كما أنه الهدف الأسمى الذى تسعى إليه دائما الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ومن جانبه، أكد اللواء عبد الحكيم حمودة المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع أن العالم يحتفل بيوم اليتيم فى الجمعة الأولى من شهر إبريل كل عام بهدف لفت نظر المجتمعات للاهتمام بالأيتام ومنحهم الرعاية التى يستحقونها.

وأضاف أن المؤسسة القومية من واقع مسؤوليتها عن الاهتمام باليتيم المعاق ذهنياً تحرص على الاحتفال بهذا اليوم سنوياً بحضور عدد كبير من الابناء المعاقين الأيتام لإدخال البهجة والسرور إلى نفوس أبنائها المقيمين والمستفيدين من خدمات مؤسسات الرعاية التابعة للمؤسسة القومية والذين يقدر عددهم بحوالى 1000 ابن، مشددًا على أن هناك تعاونًا وثيقًا مع وزارة التضامن الاجتماعى ومؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص.