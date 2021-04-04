استعدادًا لرمضان.. وقف تصدير الفول الحصى والمدشوش 3 أشهر

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة التجارة والصناعة، فى بيان اليوم الأحد، أن القرار نص على السماح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلى والتى تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية بعد موافقة وزير التجارة والصناعة.

وقالت جامع إن القرار صدر بعد التنسيق مع وزير التموين والتجارة الداخلية فى إطار خطة الدولة خلال المرحلة الحالية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد وتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الأساسية، لا سيما فى ظل الاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم والذى يزيد خلاله معدل استهلاك الفول بنسبة تصل إلى ثلاثة أضعاف الأشهر الأخرى، موضحة أن إجمالى إنتاج السوق المحلى لا يفى سوى بنحو 30% من الاستهلاك المحلى ومن ثم فيتم استيراد نحو 70% من الاحتياجات من الخارج.

وأشارت جامع إلى أن قرار وقف التصدير عزز من المخزون الاستراتيجى للفول، مشيرةً إلى أن القرارات السابقة بوقف تصدير الفول أسهمت بشكل كبير فى استقرار أسعار الفول بالسوق المحلى، الأمر الذى انعكس ايجاباً على سعر البيع للمستهلك المصرى.