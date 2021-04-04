صور.. محافظ الجيزة يتفقد محاور خاتم المرسلين والزمر وترسا ويستمع للشكاوى

جدة - نرمين السيد - أجرى أحمد راشد، محافظ الجيزة، جولة ميدانية لمتابعة الموقف التنفيذى لعددًا من المحاور الجارى تنفيذها وذلك فى إطار خطة المحافظة لتطوير محاور الحركة المرورية مما سيساهم فى إحداث طفرة مرورية بالمحافظة بشكل عام.





وشملت جولة محافظ الجيزة تفقد شوارع خاتم المرسلين وترعة الزمر وأعمال تنفيذ المرحلة الثانية من مسار محور أنور السادات وتوسعة كوبرى ترسا وذلك بأحياء العمرانية والطالبية.

وقد تابع المحافظ أعمال توسعة وتطوير شارع خاتم المرسلين بدءًا من ترعة الزمر وحتى كوبرى ترسا وذلك بعد إزالة كافة التعديات والعقبات المتواجدة على خط التنظيم لكى يصل عرض الشارع لـ40 م لاستيعاب حجم الحركة المرورية المتوقعة خلال الفترة المقبلة لذلك الشريان المرورى.

وكلَّف المحافظ بإجراء رفع مساحى للشارع على الطبيعة ليتأكد بنفسه من تنفيذ المساحة المحددة، مشدداً على الاستعانة بالتخطيط العمرانى وجهاز شبكات المرافق لإجراء رفع مساحى للشارع بالكامل للتأكد من تنفيذ خط التنظيم وذلك قبل بدء أعمال الرصف لضمان تنفيذ المساحات المحددة وتوحيد مساحات أرصفة المشاه بطول الشارع وأن لا يقل عرضها عن ٢م لضمان سير المشاه فى حرم آمن.

كما وجه حى العمرانية بالتنسيق مع شركة الكهرباء لسرعة الانتهاء من نقل جميع غرف وأكشاك الكهرباء المتعارضة مع أعمال التطوير.

وفى السياق ذاته، تفقد المحافظ أعمال رصف وتطوير شارع ترعة الزمر للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال بالتزامن مع الموقف التنفيذى لأعمال إنشاء محور ترعة الزمر وذلك بالتعاون مع جهاز تعمير القاهرة الكبرى.

وتفقد المحافظ نسب التنفيذ الحالية لمسار محور ترسا (أنور السادات) وتوسعة الكوبرى مشدداً على رئيس حى الطالبية بالمتابعة الجادة للشركات المنفذة للأسراع من معدلات التنفيذ للانتهاء منها خلال الجدول الزمنى المحدد مع التأكيد على الشركة بإتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة حفاظاً على السلامه العامة للمواطنين.

واستمع المحافظ خلال جولته لشكاوى عددًا من المواطنين موجهًا حى الطالبية بسرعة بحث الشكاوى بالتنسيق مع الجهات المختصة وحلها، مشيرًا بأن مصلحة المواطنين فوق أى اعتبار.