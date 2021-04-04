بإطلاق أول مدرسة تكنولوجية.. «التعليم» تدخل صناعة المعدات المعدنية الميكانيكية

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دخلت وزارة التربية والتعليم، اليوم، عالم تكنولوجيا تصنيع المعدات المعدنية الميكانيكية، وذلك بعد أن وقعت بروتوكول تعاون لإطلاق مدرسة جي أي تي (GIT) للتكنولوجيا التطبيقية، التى تعد أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية متخصصة بهذا المجال، ببرج العرب بمحافظة الإسكندرية للعام الدراسي 2021/2022.

وقع البروتوكول الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني والدكتور شريف عبدالغفار، المدير العام لمجموعة شركات جي أي تي (GIT) الدولية، بحضور الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وقال الدكتور محمد مجاهد، إن الوزارة أطلقت منذ ثلاث سنوات نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية، كنموذج جديد لتعليم فني متطور ويشارك في تطويره القطاع الخاص، وقطاع الأعمال العام، انطلاقًا من مسئوليتهما المجتمعية تجاه الوطن، إلى جانب الفائدة التي ستعود عليهما، وعلى الصناعة المصرية من تأهيل كوادر فنية مؤهلة وقادرة على سد احتياجات سوق العمل.

وأشار مجاهد، إلى توجه الدولة لعمل طفرة في مجال إنتاج الماكينات الصناعية، وقطع غيار السيارات؛ وعليه فقد قامت الوزارة بتوقيع بروتوكول تعاون مع شركة GIT لإطلاق مدرسة، جي أي تي (GIT) للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الإسكندرية والمتخصصة بمجالات إنتاج الماكينات الصناعية، وتشكيل وتشغيل المعادن، وتصميم وتركيب وصيانة دوائر التحكم الكهربائية للماكينات الصناعية، وتشغيل وبرمجة ماكينات الإنتاج، والبرمجة ونظم المعلومات الإلكترونية، وتكنولوجيا اللحام.

من جانبه أكد الدكتور عمرو بصيلة، على أن الوزارة تسير نحو خطى التوسع وزيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف محافظات مصر وإدراج المزيد من التخصصات التي يحتاجها سوق العمل المصري، وأوضح بصيلة أن عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية قد وصل حاليًا إلى 20 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، بــ 7 محافظات مختلفة، تضم مختلف التخصصات والمجالات كصيانة وإصلاح السيارات، وتشكيل وتشغيل المعادن، والبرمجة ونظم المعلومات الإلكترونية، ذلك بالإضافة إلى تكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات، وتكنولوجيا الزراعة والري، وتكنولوجيا الإنتاج الحيواني والداجني، بالإضافة إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، المراقبة والإنذار، والألعاب الرقمية، والفنون الرقمية، وكذلك مجالات تكنولوجيا تركيب وتشغيل أجهزة الإضاءة، وتكنولوجيا تركيب وتشغيل أجهزة الصوت، وتكنولوجيا تركيب وتشغيل أجهزة التصوير، وتكنولوجيا الخدع والمؤثرات الفنية، وغيرها من المجالات التي تطبق لأول مرة بمصر.

اختتم بصيلة أنه قريبًا سيتم الإعلان عن فتح باب التقديم للمعلمين للالتحاق بفريق عمل المدرسة سالفة الذكر، أما فيما يتعلق بالطلاب فسيتم الإعلان عن شروط ومعايير القبول بالمدرسة عقب ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية مباشرةً.