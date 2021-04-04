/625633/أسامة-الهواري-يطالب-بتغير-اسم-صندوق-الوقف-الخيري-الي-استثمار-الأوقاف

طالب النائب أسامة الهواري، عضو مجلس الشيوخ، بتغييراسم صندوق الوقف الخيري إلى صندوق استثمار الأوقاف، مشيرًا إلي أن وزارة الأوقاف تمتلك بالفعل صندوق الوقف الخيري، ولذا يمكن تغيير اسم الصندوق حتي لا يختلط الأمر.

إضافة دار المسنين والأيتام والأرامل إلى صندوق الوقف الخيري

وطالب عضو مجلس الشيوخ، أسامة الهوارى، أثناء كلمته في الجلسة العامة، لمناقشة مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري مطالبًا إدراج وإضافة دار المسنين والأرامل والأيتام إلى الصندوق.

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وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قد وافق من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة، والمحال من مجلس النواب، بإنشاء صندوق الوقف الخيري.

ورفع رئيس المجلس، الجلسة العامة لمدة نصف ساعة، على أن يعود لاستكمال مناقشة مواد مشروع القانون.

رئيس دينية الشيوخ: نستهدف تشجيع نظام الوقف الخيري

من جانبه، أكد رئيس اللجنة الدينية، أن مشروع القانون يستهدف تشجيع نظام الوقف الخيرى، لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية، كما يتضمن المشروع إنشاء صندوق يسمى "صندوق الوقف الخيري"، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، على أن يكون مقر صندوق الوقف الخيري بمدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعاً أخرى في جميع أنحاء الجمهورية، ويستهدف تشجيع نظام الوقف الخيرى، لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية.

هذا ووافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما يستهدف مشروع القانون المقدم من النائب محمد السلاب، وأكثر من عُشر ‏عدد أعضاء مجلس النواب، تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لمواجهة التنمر وتغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوي إعاقة وتضمن التعديل إضافة مادة جديده برقم 50 مكرر كعقوبة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 سنة 2018.