صاحبة الانشودة الفرعونية...تعرف على مسيرة أميرة سليم الفنية

/625634/صاحبة-الانشودة-الفرعونيةتعرف-على-مسيرة-أميرة-سليم-الفنية

قدمت السوبرانو المصرية ومغنية الأوبرا “أميرة سليم" مساء أمس فقرة غنائية باللغة الفرعونية ضمن فعاليات حدث نقل المومياوات الملكية، وعلى الرغم من صعوبة اللغة ورهبة الحدث إلا أنها أبرعت في طريقة غناءها، حيث استطاعت أن تقتحم قلوب المستمعين والتفرد بالمسرح.

دوت الخليج يرصد ما وراء ذاك الصوت الذي خطف الأنظار إليه في موكب المومياوات الملكية، مساء أمس السبت.

من هي أميرة سليم

ولدت أميرة سليم في عام 1976 بالقاهرة ضمن عائلة فنية فوالدها هو الفنان التشكيلي الراحل أحمد فؤاد سليم، ووالدتها عازفة البيانو العالمية مارسيل، تخرجت من كونسرفتوار القاهرة واستكملت دراستها العليا في فرنسا.

قدمت “سليم” الكثير من الحفلات الغنائية المنفردة على مسرح فرنسا، وأدت بعض الأدوار الرئيسية في مختلف الأوبرت العالمية منها "حلاق اشبيليه، شبح الاوبرا، انس الوجود، وأجراس الليل".

مقطوعة غنائية فرعونية

تلألأت أميرة سليم عاليًا بمقطوعة غنائية فرعونية رائعة أثناء نقل موكب االمومياوات الملكية، وجاءت ترجمتها على النحو التالي: " يا أيها البشر والآلهة الذين في الجبل، إنها السيدة الوحيدة، مهابة لايسة فإنها التي تلد النهار، مهابة لايسة فإنها سيدة الغرب والأرضين معا، مهابة لايسة فإنها عين رع عظيمة القدر في الأقاليم، مهابة لايسة فإنها التي تهب الكثير لملك مصر العليا والسفلى".

العالم يشهد موكب المومياوات الملكية

شهد موكب المومياوات الملكية حضور ضخم من مختلف العالم منهم مديرة منظمة اليونسكو، واودري ازولاري، والأمين العام لمنظمة السيحاحة العالمية، وزوراب بوليكاشفليلي، وشخصيات دولية ومحلية على رئسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما شارك العديد من كبار الفنانين والفنانات في الموكب أبرزهم نيلي كريم, وكريم عبدالعزيز وأحمد السقا, ومني ذكي وأحمد حلمي,بالاضافة الي الفنانة التونسية هند صبري والفنانة الكبيرة يسرا.