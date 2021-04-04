/625639/خاص-ناصر-ماهر--قنبلة-موقوتة--داخل-الأهلي-بسبب-أولمبياد-طوكيو

أصبح تواجد ناصر ماهر في النادي الأهلي، مشكلة تهدد تواجد لاعب المارد الأحمر خلال أولمبياد طوكيو القادم، في ظل عدم مشاركة اللاعب مع الفريق بشكل أساسي تحت قيادة بيتسو موسيماني، المدير الفني الجنوب إفريقي للأحمر، خاصة بعد جاهزية اللاعب البدنية والفنية بعد العودة من الإصابة.

ولم يشارك ناصر ماهر في أي مباراة رسمية مع الأهلي منذ عودة اللاعب لصفوف الفريق الأحمر بعد التعافي من إصابة الكتف لصانع ألعاب الفريق الأحمر، الأمر الذي اثار غضب اللاعب خاصة أن هذا الأمر يصعب من فرصة تواجد اللاعب ضمن إختيارات شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي المصري خلال منافسات أولمبياد طوكيو القادمة 2021.

وعلم دوت الخليج أن ناصر ماهر ينوي عقد جلسة مع بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، خلال الأوقات القادمة من أجل شرح بعض الأمور المتعلقة بضرورة المشاركة مع النادي خلال المباريات القادمة، خاصة أن تواجد اللاعب خلال أولمبياط طوكيو القادم مرهون بمدى المشاركة مع ناديه، حتى يتمكن اللاعب.

ناصر ماهر يعود للأهلي من جديد

على جانب أخر علم دوت الخليج أن النادي الأهلي ينوى معاقبة محمد هاني لاعب الفريق الأول لكرة القدم ، للحفاظ على القوام الأساسي للنادي وحتى لا يقع النادي تحت ضغط بعد توقيع عقوبة مالية كبيرة وإيقاف على محمود كهربا جناح الفريق بعدما نشب خلاف بينه وبين بيتسو موسيماني المدير الفني للأحمر.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة للنادي الأهلي : " النادي الأهلي ينوي معاقبة محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد الواقعة التي نشبت بينه وبين قائد الفريق محمد الشناوي، هذا على الرغم من إعتذار الظهير الأيمن للنشاوي لكن العقوبة ستطبق وفقا لما تقوم به إدارة المارد الأحمر".

وأضاف: " النادي الأهلي سينتظر عقد جلسة – ودية- بين سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، ومحمد هاني والشناوي عقب العودة للقاهرة من رحلة الخرطوم، وبعدها سيقرر النادي العقاب على اللاعب، وكيفية تطبيقها خلال الفترة المقبلة هل ستصبح علنا لوسائل الإعلام مثلما حدث في واقعة كهربا، أو سرا كما جرت العادة داخل الأهلي".

وشهدت تدريبات النادي الأهلي عودة محمود كهربا لصفوف المارد الأحمر من جديد بعد إنتهاء العقوبة الموقعة على اللاعب من الجهاز الفني للقلعة الحمراء.