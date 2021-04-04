/625640/مانشستر-يونايتد-يرفض-مقابلة-وكيل-اعمال-هالاند-ووالده-تفاصيل

تألق النرويجي أيرلينج هالاند في الدوري الألماني الممتاز، مع بروسيا دورتموند والإنفراد بصدارة هداف الفريق وصناعة الفرص، جعل العديد من مستكشفي الفرق الكبيرة في محل إهتمامهم.

تواجد الخميس الماضي مينيو رايولا وكيل أعمال هالاند ووالده، في العاصمة الإسبانية ريال مدريد، والعاصمة الكتلونية برشلونه.

استقبل احد المقربين لرئيس نادي برشلونة خوان لابورتا بمقر النادي، وبعدها توجها الثنائي للنادي الملكي ريال مدريد ومقابلة رئيس النادي بيريز، للوصول إلي اتفاق في حسم هالاند الصيف المقبل.

ظهر الثنائي بالمملكة المتحدة الإنجليزية في اليوم الثاني الموافق الجمعة الماضية، لمقابلة مسئولي النوادي الثلاثة في البريميرليج التي تهتم لضم اللاعب في الإنتقالات الصيفية، وهم مانشستر يونايتيد، مانشستر سيتي، تشلسي.

حدث شئ غريب في رحلة الثنائي في إنجلترا، من رئيس نادي مانشستر يونايتيد برفض مقابلة وكيل هالاند ووالده، وبعث رسالة له بتحديد سعر هالند في الإنتقالات، وذلك مانشرته صحيفة ديلي إكسبريس الإنجليزية.

ألتقي بروسيا دورتيوند وآينترخت فرانكيفورت أمس في مباراة انتهت لصالح فرانكيفورت بهدفين مقابل هدف، في لقاء الجولة الـ 27 من الدوري الألماني الممتاز، وغاب النرويجي أيرلينج هالاند عند التهديف الذي يعرف به مع الفريق في كل مباراة.