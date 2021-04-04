/625642/موعد-مباراة-الأهلي-القادمة-والقنوات-الناقلة-بعد-تعادل-المريخ

يستعد النادي الأهلي لمباراته المقبلة أمام نادي سيمبا التنزاني والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة إفريقيا، على ستاد القاهرة الدولي، فيما يسعي المارد الأحمر الفوز والخروج من اللقاء بشكل مشرف.

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وأجرى الجهاز الفني للفريق بالنادي الأهلي موسيماني تقسيمة قوية للاعبين خلال مران اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.

وعاد الأهلي لاستئناف تدريباته ظهر اليوم دون الحصول على راحة سلبية عقب العودة من السودان أمس بعد خوض مباراة المريخ، بينما عاد علي معلول لاعب الفريق من تونس للتدريبات في الجيم للعودة سريعاً للمباريات المقبلة في ظل الضغط الكبير الذي يعيشة الفريق من دوي أبطال إفريقيا والدوري الممتاز ويحتل المركز الثاني في ترتيب الجدول برصيد 27 نقطة من أصل 11 مباراة خاضها الفريق.

القنوات الناقلة للمباراة هي قناة beIN Sports HD 4

ترتيب المجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا

سيمبا التنزاني: 13 نقطة

الأهلي المصري: 8 نقاط

فيتا كلوب الكونغولي: 4 نقاط

المريخ السوداني: 4 نقاط

فيما أن هذه النتيجة يصبح رصيد الاهلي 8 نقاط ويتأهل رسميا إلى الدور التالي وهو الدور ربع النهائي لدوري ابطال افريقيا بعد احرازه المركز الثاني في مجموعته ويتبقى له مباراة وحيدة أمام نادي سيبما التنزاني إلا انها لن تغير من وضعه في المجموعة حيث تأهل ايضا النادي التنزاني بعد فوز على فيتا كلوب.

والجدير بالذكر أن فاز الأهلي علي فريق المريخ السوداني والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2، واحرز الهدف الأول بدر بانون من ركلة جزاء لصالح المارد الأحمر بينما أحرز الهدف الثاني ياسر إبراهيم في الدقيقة ال90.

وجاءت قائمة الأهلي أمام المريخ السوداني:

حراسة المرمى: محمد الشناوي و على لطفي و مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني و أحمد رمضان بيكهام و رامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون و سعد سمير.

خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وأكرم توفيق و حسين الشحات وأحمد نبيل كوكا ووليد سليمان .

خط الهجوم: ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجاي ومروان محسن ومحمد شريف.