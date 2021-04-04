مجلس الشيوخ يرفع جلسته العامة للغد

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك عقب مناقشة الأعضاء 5 مواد من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيرى.
وكان المجلس قد وافق من حيث المبدأ على مشروع القانون خلال جلسته العامة اليوم، ثم رفعها لمدة نصف ساعة عقب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار.
ووافق مجلس الشيوخ على المادة المنظمة لاجتماعات مجلس إدارة صندوق الوقف الخيرى (المادة الخامسة)، والتى تقضى بأن يجتمع مجلس إدارة الصندوق بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
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