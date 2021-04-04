نائب سفير الصين لدى مصر: موكب المومياوات الملكية حدث غير مسبوق

جدة - نرمين السيد - وقال شياو جين هنغ، فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط : "فخورون ومنبهرون بما نراه".. منوها بعظمة الحضارة المصرية القديمة، وبأن موكب المومياوات الملكية يعد استعادة لعظمة تلك الحضارة العريقة. وأضاف أن مصر والصين تتمتعان بعلاقات قوية واستراتيجية تشمل كافة المجالات.

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