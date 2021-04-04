مؤتمر روز اليوسف.. أحمد دياب لـ دوت الخليج: أخطاء هيكل الجمة جعلت إقالته ملحة

جدة - نرمين السيد - قال النائب أحمد دياب، عضو مجلس الشيوخ، إن إقالة الوزير أسامة هيكل، أمر بات ملحا وضروريا، بعد الأخطاء الجمة التى قام بها، معلنًا تأييده لمؤتمر روز اليوسف اليوم الذى طالب فيه رؤساء التحرير، بإقالة أسامة هيكل وزير الدولة لشئون الإعلام.





وأضاف دياب فى تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، أنه من العجيب ألا يحترم هيكل كلمة البرلمان، الذى كان عضوا به وجاء من وزير، مضيفا "كما فوجئنا بأكاديمى يهاجم الإعلام ثم يأتى به الوزير مدربا بفاعليات الوزارة لتدريب متحدثى الوزارات".

وكان المجتمعون، قد أعلنوا فى مؤتمر روز اليوسف أن الإعلام المصرى سيظل كتلة صلبة متوحدة، تدافع عن المجتمع المصرى وتنوعه وقضاياه وأولوياته، وتحفظ قيمه وثوابته الوطنية، وأن الإعلام المصرى، يقف فى طليعة الصفوف متسلحا بالوعى والإرادة والمعرفة، فى معركة البناء والبقاء مقدما كل جهد ودعم بإخلاص وتفانى لمصر وشعبها، وقيادتها السياسية الوطنية، ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى. رئيسنا الذى نباهى به الأمم، موجهين الشكر لمجلس النواب المصرى على قيامه بدوره فى مواجهة ومحاسبة وزير الدولة للإعلام وإعلان الموقف النيابى بطلب استجوابه.

كما ناشد المجتمعون سلطات الدولة المختصة، إقالة وزير الدولة للإعلام، وإيقاف هذا المسار غير المعهود بين أحد أعضاء الحكومة المصرية، وإعلام الدولة المصرية، معلنين نشر أخبار وزارة الدولة للإعلام، ووزير الدولة للإعلام بالصفة الوزارية الحكومية دون ذكر اسم الوزير؛ لأن الخلاف ليس مع كيان حكومى نحترمه ولكن مع تصرفات غير المقبولة من قبل من اؤتمن على هذة الحقيبة الوزارية.

وحضر المؤتمر كل من: الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى رئيس تحرير مجلة روز اليوسف، وخالد ميرى رئيس تحرير أخبار اليوم، وأحمد باشا رئيس تحرير جريدة روز اليوسف، وعبدالرازق توفيق رئيس تحرير الجمهورية، والدكتور محمد الباز رئيس تحرير الدستور، والكاتب الصحفى يوسف أيوب رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، وهانى لبيب رئيس تحرير موقع مبتدأ، وجمال الكشكى رئيس تحرير الأهرام العربى، وسعيد عبده رئيس مجلس إدارة دار المعارف، وخالد ناجح رئيس تحرير مجلة الهلال، وأحمد أيوب رئيس تحرير مجلة المصور، وصالح الصالحى عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وعدد من القيادات الصحفية.