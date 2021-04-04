وزير الرياضة ونظيره بجنوب السودان يوقعان بروتوكول تعاون مشترك

جدة - نرمين السيد - وقع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور ألبينو بول وزير الشباب والرياضة الجنوب السودانى، اليوم الأحد، بروتوكول تعاون مشترك بين البلدين على صعيد الشباب والرياضة.





وجاء توقيع البروتوكول عقب افتتاح مؤتمر القاهرة القومى الأول لشباب جنوب السودان، الذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة من خلال (إدارة الجامعات - ومكتب الشباب الإفريقى) بالتعاون مع الاتحاد الوطنى لشباب جنوب السودان ووزارة الشباب والرياضة الجنوبية السودانية وجامعة القاهرة فرع الخرطوم، ضمن مشروع "وحدة وادى النيل.. رؤى مستقبلية" فى نسخته الثالثة تحت شعار "من أجل جنوب السودان"، والذى يقام خلال الفترة من 3 وحتى 8 أبريل الجارى فى المركز الأوليمبى بالمعادى.

وتضمن البروتوكول تبادل الوفود الشبابية، والتعاون فى برامج التدريب وريادة الأعمال والتثقيف وبناء قدرات الشباب ومجالات التطوع على صعيد النشء والشباب، وعلى الصعيد الرياضى.

وأكد أشرف صبحى، أن وزارة الشباب والرياضة تسعى دائمًا لتوطيد التعاون مع الدول الإفريقية وخاصة جنوب السودان لما يمتلكه من رؤية لتنمية العلاقة فى مجالى الشباب والرياضة، مؤكدا أن القيادة السياسية فتحت آفاقا جديدة للتعاون مع كل دول العالم.

ومن جانبه، أعرب وزير الشباب والرياضة لدولة جنوب السودان عن تقديره للعلاقات المثمرة بين البلدين فى مجال الشباب، مؤكداً أن مصر لديها خبرات واسعة فى مجال الشباب، ويمكن تحقيق تقدم بهذين القطاعين الهامين (الشباب والرياضة) بجنوب السودان من خلال تعميق الشراكة والعلاقات الثنائية بين الدولتين.

ويشارك فعاليات مؤتمر القاهرة القومى الأول لشباب جنوب السودان 200 قيادة شبابية فى المرحلة العمرية من 18 وحتى 35 عاما من الجنسين، بالإضافة إلى الفئات الأكثر تأثيرا فى المجتمع متمثلة فى النشطاء فى مجال المجتمع المدنى والأكاديميين بمختلف مجالاتهم وخلفياتهم بالإضافة إلى الصحفيين والإعلاميين، بجانب الشباب المصرى الباحث فى ملف دولة جنوب السودان.