بعد حضوره الموكب الذهبى.. أمين عام السياحة العالمية: مصر دائما مصدر إلهام

جدة - نرمين السيد - أعرب الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلى، عن سعادته بالمشاركة فى الاحتفال العالمى لموكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة بالفسطاط.





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