البابا تواضروس يستقبل وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وتناول اللقاء جهود وزارة الصحة فى التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد وخطة الوزارة لتغطية جميع المواطنين خلال الأشهر المقبلة. حضر المقابلة، القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالأسكندرية، والقس لوقا عبد المسيح مسؤول الأمانة العامة للمستشفيات التابعة للكنائس بالأسكندرية، والقس بولس عوض سكرتير البطريركية.

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