الشيوخ يوافق على مادة إنشاء صندوق الوقف الخيري

وافق مجلس الشيوخ، فى جلسته العامة الآن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على نص المادة الأولى من مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري، المقدم من الحكومة

وتقضي المادة الأولى على إنشاء صندوق الوقف الخيري ويتبع رئيس مجلس الوزراء.

وتنص المادة : ينشأ صندوق باسم "صندوق الوقف الخيري" تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعًا أخرى في جميع أنحاء الجمهورية، ويُشار إليه فى هذا القانون بالصندوق.

كما وافق المجلس على اختصاصات صندوق الوقف الخيري الوارد في القانون،

وتنص المادة 2:

يهدف الصندوق إلى تشجيع نظام الوقف الخيري؛ لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها من أعمال البر، ومنها:

1- نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج.

2- دعم أجهزة الدولة في إقامة وتطوير المشروعات الخدمية والتنموية والبنية التحتية وغيرها من المشروعات الاجتماعية والاقتصادية التي تُسهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة.

3- المساهمة في تطوير العشوائيات.

4- المساهمة في الحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمتشردين.

وذلك كله في حدود شروط الواقفين.

ويهدف مشروع القانون إلى نشر الدعوة الإسلامية ومعاونة أجهزة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية والمساهمة فى تطوير مشروعات البنية التحتية وكافة المشروعات التى تسهم فى دعم المجتمع والاقتصاد وتطوير العشوائيات .