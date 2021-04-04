مؤسسة حياة كريمة تعلن إطلاق مبادرة "قطار الخير" لدعم 60 قرية بسوهاج "صور"

أعلنت مؤسسة حياة كريمة أنها أطلقت اليوم الأحد فعاليات مبادرة "قطار الخير"، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر ومؤسسة صناع الخير للتنمية لدعم 60 قرية بمحافظة سوهاج، بحضور اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وتحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

وأكدت مؤسسة حياة كريمة أن المبادرة تأتي ضمن حزمة إجراءات أطلقتها المؤسسة للتخفيف من تبعات حادث سوهاج الأخير، حيث تستهدف المبادرة توزيع 150 طن مواد غذائية و20 طن دواجن، وتنظيم 10 قوافل طبية موسعة توقع الكشف في 10 مجالات طبية متنوعة، ويستفيد منها سكان 60 قرية والقرى المجاورة لها بعشر مراكز بسوهاج، كذلك توزيع 1000 حقيبة وقاية من فيروس كورونا على الفرق الطبية بالمستشفيات العامة بعدد من مراكز محافظة سوهاج.

وثمّن تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، مشاركة الصندوق في مبادرة قطار الخير التي تعد ترجمة لاستراتيجية الصندوق في توحيد جهود العمل المجتمعي بما يحسن من مناحي الحياة في القرى الأكثر احتياجا، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتاً إلى أن أنشطة قوافل قطار الخير تتنوع ما بين الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية في محافظة سوهاج، مشيرا إلى أن الشراكة بين الصندوق ومؤسسة حياة كريمة وصناع الخير، بدعم من وزارة التضامن الاجتماعي، تضمن عدم تكرار جهود أطراف العمل المجتمعي في مكان واحد بل توفر فرصاً كافية لانتشار هذه الأنشطة في مختلف قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

من جانبها أكدت آية عمر رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة أن مبادرة قطار الخير تأتي إيمانا من المؤسسة بدورها المجتمعي التنموي والخيري، حيث سيتم توجيه المبادرة لعشرة مراكز بمحافظة سوهاج، وهي واحدة من أكبر القوافل الطبية والغذائية التي تشهدها المحافظة، حيث تشمل المبادرة العديد من التخصصات الطبية، كما تشمل الأجهزة الطبية، بالإضافة إلى اجراء عمليات جراحية ونظارات طبية وأجهزة تعويضية، علاوة علي حقائب الوقاية ضد فيروس الكورونا، وتضم القافلة أيضا دعم بالمواد الغذائية والدواجن لأهالي المحافظة.

وأضاف مصطفى زمزم رئيس مجلس امناء مؤسسة صناع الخير للتنمية ان فرق عمل صناع الخير وحياة كريمة وصندوق تحيا مصر سوف يقومون بتنفيذ فعاليات المبادرة علي مدار خمسة ايام بواقع مركزين كل يوم بداية من اليوم الاحد حتي الجمعة المقبلة، مشيراً إلى أن الفعاليات انطلقت في يومها الأول من مدينة سوهاج صوب مراكز طما وطهطا، لتوزيع المساعدات الغذائية وتنظيم القوافل الطبية بالمركزين، لتوزيع 30طن مواد غذائية مجمعة في 2000 كرتونة و 5 طن دواجن على الأسر الأكثر احتياجا في عشر قرى بمراكز طما وطهطا.