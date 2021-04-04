/625645/هاري-كين-يسجل-وتوتننهام-يقع-في-فخ-التعادل-امام-نيوكاسل
حسم التعادل مباراة توتنهام هوتسبيرج مع نيوكاسل يونايتيد، بهدفين مقابل هدفين، في لقاء الجولة الثلاثون من انطلاقة الدوري الإنجليزي الممتاز، شهد علي اللقاء ملعب سانت جيميس بارك.
سجل توتنهام هوتسبيرج الهدف الأولي له في المباراة في الدقيقة 30 من عمر المباراة، عن طريق هاري كين، وجاء بالهدف الثاني في الدقيقة 34، ليعزز صدارته في ترتيب هدافي الدوري.
سجل فريق نيوكاسل يونايتيد الهدف الأول له في المباراة في الدقيقة 28 من عمر المباراة، عن طريق اللاعب جويلينتون، وجاء بالهدف الثاني في الدقيقة الـ 87 بأقدام اللاعب جوي ويلوك، لينقذ فريقة من الخسارة.
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