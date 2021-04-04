/625646/أدريان-يكشف-حقيقة-وجهة-صلاح-في-الإنتقالات-الصيفية-المقبلة

تحدث الإسباني سان أدريان ميجيل حارس مرمي ليفربول في تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، عن مصير الدولي المصري محمد صلاح في فكرة الإنتقال من فريق الريدز.

قال"لم يكن لدينا الكثير من الوقت للتفكير في ريال مدريد، بعد التوقف الدولي واجهنا آرسنال والآن نستعد لـ ريال مدريد".

وأكمل: "لم نتحدث عن تلك المواجهة في 2018 والخسارة التي تعرضنا لها، لا خلاف بأنها ليست أفضل ذكرى يمكننا تذكرها في ليفربول".

وأضاف: "حدث الكثير منذ ذلك الوقت، ولم نواجههم مرة أخرى، لكنني لا أعتقد أن ذلك سيؤثر على محمد صلاح بأي حال من الأحوال، لا أعتقد أنه يفكر في الانتقام، لكنه يريد مساعدة الفريق للتأهل إلى نصف النهائي".

وأردف: "في كرة القدم يمكنك مواجهة نفس الفريق في العديد من المناسبات، بالنسبة لنا هي فرصة لإظهار أن ليفربول هُنا، ولا مجال للحديث عن تلك الذكرى السيئة، لقد تغيّر ليفربول كثيرًا منذ ذلك الحين، وكذلك ريال مدريد".

وأكد"معلق على مستقبل مدربه الألماني يورجن كلوب لا أعتقد أن شائعات رحيله صحيحة، هو سعيد هنا بعد كل الإنجازات الجيدة والتغييرات التي تمكن من القيام بها في النادي منذ وصوله".

واختتم: "بعد النتائج السيئة الأخيرة، لا أحد يشكك في استمرار يورجن كلوب، لايزال أمامه عدة سنوات متبقية على عقده، ويريد الوفاء بها".