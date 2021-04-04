/625647/رسائل-خالد-النبوي-من-فيلم-مصر-الحضارة-تثير-الجدل-على-السوشيال-ميديا

تصدر الفنان خالد النبوى التريند على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعد عرض الفيلم التسجيلي "مصر الحضارة" بصوته في مساء أمس السبت، حيث أكد الجمهور أن اختياره كان موفقًا جدًا من حيث الملامح ونبرة صوت التي لها وقع مختلف على الأذن.

دوت الخليج يرصد رسائل الفنان خالد النبوي التي جابت منصات السوشيال ميديا المختلفة خلال الساعات الماضية.

حقيقة ظهور خالد النبوي من داخل المعبد اليهودي

تصدر المعبد اليهودي التريند بموقع التدوينات "تويتر"، مصاحبًا لقطات لـ خالد النبوي مرتديًا شالًا فلسطينيًا ذو اللون الأحمر المخطط بالأبيض ذو دلالة معينة، ولكن في حقيقة الأمر تم إلتقاط تلك المقطع من داخل منطقة "هرم زوسر" وليس المعبد اليهودى كما أعتقد البعض.

وانتشرت تعليقات عديدة على “تويتر” منها: " الحفل كله كوم ومشهد خالد النبوي وهو في المعبد اليهودي ولابس الغُطرة الفلسطيني وبيردد من التوراة "لا تسرق .. لا تشتهي ما يملكه جارك".. ده كوم تاني وفي حته تانية خالص ورسالة عظيمة"، "عبقري ياخالد عجبني فكرة الشال الفلسطيني وترديد كلمة التوراة من المعبود اليهودي،، لا تقتل... لا تسرق...رساله واضحة للعالم كله فلسطين ارض عربيه".

طل خالد النبوي بالشال ذو اللون الأسود، كان مكانه «مقبرة واحتي» المكتشفة في أواخر ديسمبر عام 2018، مستخدمًا وقتها إحدى الجمل المعبرة، والتي مضمونها: "أطعم الخبز لمن لا حقل له واترك وراءك أثرا طيبا يبقى أبد الدهر".

حيث نشرت الفنانة منة فضالى عبر حسابها على إنستجرام صورة لخالد النبوى تعبر عن سعادتها وكتبت معلقة: "الثقافة والإحترام والرقي وحب البلد بجد، ابن مصر ابن النيل ابن البلد، خالد النبوي شرف لينا"".