خاص لـ «دوت الخليج»: إلغاء مسحات كورونا للحكام.. تعرف على التفاصيل

/625648/خاص-لـ-تحيا-مصر-إلغاء-مسحات-كورونا-للحكام-تعرف-على-التفاصيل

وعلم موقع دوت الخليج من مصادر داخل الجبلاية، أن هناك قرار سيتم تنفيذة خلال الأيام القادم يخص مساحات فيروس كورونا، وهو الإكتفاء بعمل المسحات للحكام كل 10 أيام وليس كل مباراة.

ويرى مسئولي الجبلاية أن في حال تواجد حكم في مباراة في بداية الأسبوع يتم عمل تحاليل كورونا بشكل مباشر، وأنه في حال تواجدة في نهاية لاأسبوع للتواجد في مباراة سواء حكم فيديو أو رابع سيتم الإعتماد على المسحة الأساسية في بداية الأسبوع.

ويأتي هذا القرار من جانب مسئولي الجبلاية لتقليل الموارد المالية في هذا الأمر، وذلك بعد قرار إعتماد الأندية على المبالغ الخاصة بالمسحات وعدم تكليف الاتحاد بهذا الأمر.

وعلم دوت الخليج أن تكلفة مسحات الحكام خلال المباراة الواحدة تصل لمبلغ حوالي 80 ألف جنية.