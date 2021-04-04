/625649/تعرف-على-حقيقة-استقالة-اللجنة-الثلاثية-بالزمالك

خاص لـ دوت الخليج..

ينتظر عشاق نادي الزمالك قرارات هامة قد تحدث اليوم، وهو رحيل اللجنة الثلاثية وتقديم إستقالتها لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.

وكانت اللجنة قد جاءت لتولي المسئولية لنادي الزمالك خلفا للمجلس الموقوف برئاسة مرتضى منصور، ولكن تم الحكم ببطلان اللائحة الخاصة بالنادي، والعودة للائحة القديمة.

وعلم دوت الخليج من مصادر داخل نادي الزمالك، أن اللجنة الثلاثية تمارس عملها بشكل طبيعي حتى الأن ولم يتم توجيه الشكر لها أو إبعادها عن إدارة الفريق حتى هذه الوقت الراهن.

وتجتمع اللجنة الثلاثية حاليا داخل النادي من أجل التفكير في تقديم الإستقالة الجماعية قبل توجيه الشكر لهم من جانب وزارة الشباب والرياضة خلال الساعات القادمة.