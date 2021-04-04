/625650/محافظ-سوهاج-بحضور-وفد-حقوق-الإنسان-حصلنا-على-نصيب-الأسد-فى-مبادرة-حياة-كريمة-صور

التقى وفد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، وذلك خلال زيارة اللجنة للمحافظة لتفقد مراكز مبادرة "حياة كريمة"، ويرافق الوفد هيئة مكتب لجنة الإسكان برئاسة النائب عماد سعد حمودة، وذلك بمقر ديوان المحافظة، اليوم الأحد.

تفاصيل عن مبادرة «حياة كريمة»

وعرضت المحافظة، خلال اللقاء، فيلم تسجيلي عن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمشروعات التي يتم تنفيذها في محافظة سوهاج.

ووفقا للعرض، تتضمن مشروعات حياة كريمة: (رصق طرق، توصيل مرافق، وحدات صحية، تطوير مستشفيات ومدارس، مراكز شباب، الغاز الطبيعي، الصرف الصحي، تدعيم كهرباء، تأهيل منازل، وحدات بيطرية)، وأوضح أن هذه المشروعات في المراكز السبعة المدرجة في المبادرة بمحافظة سوهاج، مخصص لها اعتمادات بمبلغ 2 مليار و100 مليون جنيه.

وتضمن الفيلم التسجيلي، عرض ما تم تنفيذه من مشروعات ضمن مبادرة حياة كريمة، في قرية الكوامل بحري، وعرابة أبو الدهب، بمركز سوهاج، وتشمل توصيل 200 وصلة مياه، تطوير مراكز الشباب بالقرية، إنشاء وحدة صحية وفقا للكود الخاص بنظام التأمين الصحي الشامل، وتأهيل منازل، وغيرها.

طارق الفقى: مبادرة حياة كريمة بسوهاج شملت 29 قرية

من جانبه، قال اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، إن مبادرة حياة كريمة في سوهاج شملت 29 قرية في البداية، باعتمادات 102 مليون جنيه، وفي المرحلةالثانية شملت 68 قرية، بإجمالي اعتمادات 2.1 مليار جنيه.

محافظ سوهاج: الدولة تعمل على تنفيذ مبادرة الريف المصرى

وتابع محافظ سوهاج، اللواء طارق الفقى:” الدولة تعمل على تنفيذ مبادرة تطوير الريف المصري، مع تلافي المشاكل التي واجهتها المرحلة الأولى، حيث إنه في بعض القري لم نأخذ القرية كلها، من تأهيل منازل، وغيرها، والرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بزيادة المبالغ، وعمل تطوير شامل في القري، من تنفيذ مشروعات (مياه، صرف صحي، تأهيل منازل، توصيل مرافق وكهرباء ومراكز شباب ووحدات صحية ومستشفيات ومدارس، وغيرها)، وفي قرية عرابة أبو الدهب أضيف لها اعتماد إضافي 4 مليون جنيه.

واستكمل اللواء طارق الفقى، قائلًا:” إن محافظة سوهاج لها نصيب الأسد في مبادرة حياة كريمة من بين 51 مركز، حيث كان مخصص لها 5 مراكز وزادت لـ 7 مراكز، تضم 181 قرية، موضحا أن اختيار هذه المراكز تم بناء علي مؤشرات حددها مجلس الوزراء، من حيث المراكز والقرى الأكثر احتياجا، ومعدل الفقر، وهو فقر الخدمات، وتم اختيار أكثر المراكز احتياجا وفقرا للخدمات، متابعا: "وفي المرحلة الثانية سندخل الأربعة مراكز الأخري المتبقية".

واستطرد : "محافظة سوهاج ليست غنية، ومن رأي سوهاج قبل وبعد، يستطيع ان يقيم التغيير الذي يحدث"، لافتا إلي أن المشروعات الجديدة الدولة تضع لها نظام وضوابط، وهو نظام محترم جدا، بألا تدخل مشروع إلا لو اعتماداته المالية موجودة، كما توجد رقابة من كل الجهات في الدولة علي تنفيذ المشروعات، متابعا: "كانت مشكلتنا الرئيسية هي المشروعات المتعثرة، منذ سنوات".

وأضاف محافظ سوهاج، أن الدولة حاليا مركزة علي الصعيد، والمحافظات الأكثر احتياجا، ومحافظة سوهاج تحت بصر الدولة، مستطردا: "نشكر كل أجهزة الدولة علي دعمها، ونشكر مجلس النواب علي الدعم، وهذه الزيارة مهمة جدا بالنسبة لنا في المحافظة".

وأوضح أن هناك نحو 13 أو 14 محطة صرف بدأ العمل فيها، وإنشاء 4 مناطق صناعية في سوهاج، وغرب طهطها وغرب جرجا، ستخلق فرص عمل عديدة، وإنشاء مجمع للصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، علي اهتمام القيادة السياسية بالحرف التراثية في سوهاج، مثل المنسوجات اليدوية وصناعة الأثاث.

الجدير بالذكر، أنه في بداية اللقاء، رحب محافظ سوهاج، بوفد مجلس النواب، وأشاد بالتعاون والتنسيق بين النواب والمحافظة.