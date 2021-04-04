دوت الخليج يكشف كواليس مسلسل نسل الأغراب 2021

/625651/تحيا-مصر-يكشف-كواليس-مسلسل-نسل-الأغراب-2021

يستمر النجم أحمد السقا في تصوير مشاهد مسلسله الدرامي الجديد "نسل الأغراب" الذي سيعرض في رمضان المقبل 2021، و يشاركه في بطولة العمل الفنان أمير كرارة، مي عمر، أحمد مالك ، دياب، إيدوارد، فردوس عبدالحميد، نجلاء بدر، محمد جمعه، أحمد داش و ريم سامي، حيث يعد المسلسل من تأليف و إخراج محمد سامي و إنتاج شركة سينرجي، ليكون التعاون الأول بين النجمين السقا و كرارة في الدراما التليفزيونية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل نسل الأغراب الذي لفت أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة على مدار الفترة الماضية.

مسلسل نسل الأغراب

يشكل العمل قصة من قصص المجتمع الصعيدي المصري، في إطار درامي، حيث يجسد أحمد السقا دور شخص يدعى "غفران الغريب"، و شقيقه أمير كرارة في دور "عساف الغريب"، ويتوالى الخلاف و الصراع بينهما في أحداث المسلسل و محاولة كل منها الأنتقام من الأخر خاصة أن كل منهما من أم مختلفة.

حرص الفنان أمير كرارة، على التدريب بشكل مستمر على اللهجة الصعيدية حتى يتمكن من أداء الشخصية دون صعوبة خصوصًا أنها أول تجربة له في الدراما الصعيدية.

الجمهور يهاجم أحمد السقا بسبب نسل الأغراب

تلقي أحمد السقا العديد من الانتقادات حول مظهره في شخصية " عساف الغريب"، حيث يظهر في الصورة بشكل غريب مستعينًا بأسنان فضية من أجل تجسيد شخصية صعيدية مختلفة عن الأدوار التي قدمها من قبل.

رد "السقا" على تلك الانتقادات، بنشر صوره له من المسلسل عبر حسابه الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير " الإنستجرام"، قائلًا: "انا نفسي بخاف مني".

والجدير بالذكر، أنه رغم الجدال الذي واجهه المسلسل من بعض رواد السوشيال ميديا إلا أن البرومو الرسمي للمسلسل حصد ما يقارب على 8 ملايين مشاهدة.