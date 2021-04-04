طارق رضوان: ملف حقوق الإنسان يتم توظيفه وفقًا لأجندات «صور»

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تحدث النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، خلال زيارة الوفد إلى محافظة سوهاج، عن العديد من التفاصيل المتعلقة بمبادرة «حياة كريمة»، وآخر التطورات الحاصلة.

وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، طارق رضوان، على أهمية ملف حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن ما تشمله مبادرة «حياة كريمة» من تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية ومرافق وتأهيل منازل، والمبادرات الصحية الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، هي صميم مفهوم حقوق الإنسان.

طارق رضوان: الدولة تواجه تحديات عديدة

وتابع عضو مجلس النواب، طارق رضوان: "الدولة تواجه تحديات عديدة، وملف حقوق الإنسان، كلمة بسيطة فحواها مطاط، والبعض يتم استخدامها من منظورهم ووفقا لأجنداتهم، وتصديرها لنا من ممظورهم الخاص وفقا لأجندات معينة".

رئيس حقوق الإنسان يوجه الشكر إلى محافظ سوهاج

واستكمل رئيس لجنة حقوق الإنسان، طارق رضوان: "نشكر اللواء طارق الفقي، علي مساعدتنا تنفيذ المستشفيات في بعض المراكز منها دار السلام وساقلتة والمراغة، وأتقدم بالشكر باسم هذه المراكز، التي عانت كثيرا، فمضمون حقوق الإنسان تتلخص فيما يقوم به الرئيس من مبادرات صحية وغيرها، مثل فيروس سي، وأنا كنت أول واحد مستفيد من مبادرة فيروس سي، هذه هي حقوق الإنسان".

يأتى هذا خلال زيارة وفد من حقوق الإنسان برئاسة النائب طارق رضوان، إلى محافظة سوهاج، للاطلاع على آخر وأبرز تطورات مبادرة «حياة كريمة»، من رصف للطرق ووحدات صحية ومستشفيات.