دوت الخليج من داخل المتحف القومي للحضارة «فيديو»

/625624/تحيا-مصر-من-داخل-المتحف-القومي-للحضارة-فيديو

من داخل المتحف القومي للحضارة المصرية، بمدينة الفسطاط ، ينقل لكم موقع (دوت الخليج) بثًا مباشرًا، لفعاليات اليوم الأول بعد الافتتاح المهيب الذي شهده الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس.

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وجذب حفل نقل 22 مومياء ملكية فرعونية أنظار العالم أجمع، أمس السبت، وذلك في موكب مهيب ضخم على متون عربات خاصة مزينة بالنقوش والرموز الفرعونية من المتحف المصري إلى متحف الحضارات بالفسطاط.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في استقبال موكب المومياوات الملكية، بعد وصوله متحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وكان ذلك بحضور رؤساء اليونسكو ومنظمة السياحة العالمية.

وتميز الحفل الذي أقيم على جزئين في نفس التوقيت أحدهما كان مع تحرك الموكب من مدخل المتحف المصري بالتحرير، والثاني كان داخل متحف الحضارة بالفسطاط، بعزف الأوركسترا بقيادة المايسترو نادر عباسي، أنشودة "مختارات من ترانيم المهابة لإيزيس من معبد دير الشلويط ومختارات من نصوص الأهرام".

عرض مشرف

وظهرت احتفالية نقل المومياوات الملكية بصورة مشرفة في حضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والمدير العام لمنظمة اليونسكو أودري أزولاي، وعدد من المسؤولين والشخصيات العامة، حيث جرى نقل المومياوات من المتحف المصري بميدان التحرير إلى المتحف القومي للحضارة بمنطقة الفسطاط.

وشهدت مصر أمس موكب المومياوات الملكية الذي طال انتظاره، والذي نقلت خلاله 22 مومياء من المتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية والذي افتتح مؤخرا، وفقا لما أوردته وكالة رويترز. وانطلقت مسيرة الموكب، التي استغرقت 40 دقيقة، بإطلاق 21 طلقة مدفعية، ثم تواصلت بطول 7 كيلومترات حتى وصولها إلى المقر الجديد للمومياوات.