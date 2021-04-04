صور.. بعد زيارتها للأهرامات.. مديرة اليونسكو تشيد بالحضارة المصرية العريقة

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ففى القاهرة التاريخية زاروا شارع المعز ومجموعة السلطان قلاوون ومدرسة السلطان برقوق ومتحف الفن الإسلامى، أما فى منطقة آثار سقارة زاروا مقبرة واحتى، وأعمال الحفائر التى تجريها البعثة الأثرية المصرية العاملة بالمنطقة والتى سيتم الإعلان عنها قريبا.
أما فى منطقة أهرامات الجيزة، استقبلهم أشرف محى الدين مدير عام آثار الهرم، وأجروا جولة زاروا خلالها الهرم الأكبر ومنطقة تمثال أبوالهول، كما حرصوا على تسجيل زيارتهم بالتقاط الصور التذكارية بمنطقة البانوراما.
وخلال الزيارة أعربت مدير عام منظمة اليونسكو، عن سعادتها بالزيارة، وانبهارها بالحضارة المصرية العريقة.
جدير بالذكر أن مدير عام منظمة اليونسكو، زارت فور وصولها لمصر مساء أول أمس المتحف المصرى بالتحرير.
يأتى ذلك فى إطار الزيارة الحالية التى تجريها أودرى أزولاى مدير عام منظمة اليونسكو لمصر، تلبية لدعوة الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار للمشاركة فى حضور موكب المومياوات الملكية والذى اُقيم مساء أمس.
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