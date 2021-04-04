مؤتمر روز اليوسف..تنسيقية الشباب: نجتمع لإنقاذ الإعلام الذى يريد هيكل العبث

جدة - نرمين السيد - أكد محمد عزمى، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الاجتماع الذى دعا إليه أحمد الطاهرى، رئيس تحرير روزاليوسف، وحضره مجموعة من رؤساء التحرير، يعبر عن حرية الصحافة وحقوق الإنسان.





وأضاف عزمى، فى تصريح لـ دوت الخليج، أن أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، خالف الدستور بشكل فج وصريح عندما لم يستجب للحضور لمجلس النواب بعدما تم تقديم استجواب ضده يحمل اتهامات وأسئلة عبر بها النواب عن الشارع المصرى، وهو ما يمثل انتهاك واضح للدستور المصرى.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الاجتماع الذى حضره مجموعة من القامات لبحث مثل هذا الأمر الذى بات مؤذيا لطوائف وطبقات المجتمع، يأتى فى وقت مهم لإنقاذ الإعلام المصرى الذى يريد "هيكل" العبث به.

وتساءل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: كيف لـ هيكل أن يحترم زملاء مهنته بالإعلام فى وقت جاء لينهى حقوقهم بمخالفات مالية؟ وفى الوقت ذاته يضرب الدستور المصرى عرض الحائط، وهذا يدل على ضعفه، فضلا عن ضعف أدائه، مؤكدًا أن كل طوائف الشعب مستاءه منه.

وثمن عزمى، الاجتماع الذى تم بمجلة روزاليوسف بحضور قيادات وطنية.

يذكر أن المجتمعين، أكدوا أن الإعلام المصرى سيظل كتلة صلبة واحدة تدافع عن المجتمع المصرى وتنوعه وقضاياه وأولوياته وتحفظ قيمه وثوابته الوطنية، وأن الإعلام المصرى يقف فى طليعة الصفوف متسلحا بالوعى والإرادة والمعرفة فى معركة البناء والبقاء، مقدما كل جهد ودعم بإخلاص وتفانى لمصر وشعبها وقيادتها السياسية الوطنية ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيسنا الذى نباهى به الأمم، موجهين الشكر لمجلس النواب على دوره فى مواجهة ومحاسبة وزير الدولة للإعلام وإعلان الموقف النيابى بطلب استجوابه .

كما ناشد المجتمعون سلطات الدولة المختصة إقالة وزير الدولة للإعلام، وإيقاف هذا المسار غير المعهود بين أحد أعضاء الحكومة المصرية وإعلام الدولة المصرية، معلنين نشر أخبار وزارة الدولة للإعلام، ووزير الدولة للإعلام بالصفة الوزارية الحكومية دون ذكر اسم الوزير، لأن الخلاف ليس مع كيان حكومى يحترمونه ولكن مع تصرفات غير مقبولة من قبل من اؤتمن على هذه الحقيبة الوزارية.

حضر الاجتماع كل من الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى رئيس تحرير مجلة روزاليوسف، وخالد ميرى رئيس تحرير أخبار اليوم، وأحمد باشا رئيس تحرير جريدة روزاليوسف، وعبدالرازق توفيق رئيس تحرير الجمهورية، والدكتور محمد الباز رئيس تحرير الدستور، والكاتب الصحفى يوسف أيوب رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، وهانى لبيب رئيس تحرير موقع مبتدأ، وجمال الكشكى رئيس تحرير الأهرام العربى، وسعيد عبده رئيس مجلس إدارة دار المعارف، وخالد ناجح رئيس تحرير مجلة الهلال، وأحمد أيوب رئيس تحرير مجلة المصور، وصالح الصالحى عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعدد من القيادات الصحفية.