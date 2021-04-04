جدة - نرمين السيد - وألقى الأب فرنسيس، رسالة البطريرك إبراهيم إسحق، وقدم شعب الكنيسة التهنئة بالعيد للأب. أعقب القدس الإلهى حفلا بقاعة الكنيسة، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الجميع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر احتفالات عيد القيامة بكنيسة الأقباط الكاثوليك بمدينة ملبورن أستراليا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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