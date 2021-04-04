/625653/جيفارا-الجافى-العودة-التدريجية-الآمنة-للسياحة-المصرية-نتيجة-نجاح-مبادرة-شرم-ايطاليا

قال النائب جيفارا الجافى عضومجلس الشيوخ:” أنه بعد توقف ما يقارب العام استقبل مطار شرم الشيخ الدولي الرحلة الدولية القادمة من مدينة روما الايطالية والتابعة لشركة إيزي جيت، لافتا الى أن المراسم الاحتفالية تمت برش الطائرة بالمياه والترحيب بالسياح الإيطاليين.

وأكد النائب جيفارا الجافى، عضو لجنة السياحة والآثار والثقافة والاعلام بمجلس الشيوخ ،على أن هذا التطور جاء بعد نجاح مبادرة "شرم ايطاليا" منذ اسبوعين والتي أقيمت في مدينة شرم الشيخ بحضور مجموعة كبيرة من رجال الأعمال الإيطاليين يمثلون كبري شركات السياحة الايطالية.

التعاون الوثيق بين وزارة الصحة والأثار

والتقي بعض رجال الأعمال الإيطاليين، الذين يمثلون كبرى شركات السياحة الإيطالية، بالدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والنائب جيفارا الجافي، عضو لجنة السياحة بمجلس الشيوخ، وتم التأكيد في هذة المبادرة علي الاجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المطبقة بالمنشآت السياحية والفندقية والمتاحف والمواقع الأثرية لضمان السفر الآمن للمقاصد السياحية المصرية، والتأكيد على التعاون الوثيق بين وزارتى السياحة والآثار والصحة والسكان وشركاء العمل من القطاع السياحي لاحتواء تأثير جائحة كورونا على القطاع السياحي المصري.

العودة التدريجية الآمنة للسياحة المصرية

جاء هذا فى إطار العودة التدريجية الآمنة للسياحة في مصر، والتى على رأسها إصدارالوزارة لشهادة السلامة الصحية واشتراط الحصول عليها لتشغيل المنشأت الفندقية والسياحية، وذلك لضمان التزام كافة المنشآت بتطبيق الإجراءات الوقائية، وأهمية استمرار المقاصد السياحية فى التواصل مع أسواقها الرئيسية المصدرة للسياحة، وألا يقتصر التركيز على الترويج للمقومات المختلفة بالمقصد السياحي فحسب، بل التركيز على إجراءات السلامة الصحية المتبعة في المقصد السياحي للحفاظ علي سلامة وصحة السائحين والعاملين بالقطاع.

الجدير بالذكر أن مصر شهدت أمس حدث جلل فى تاريخها وتاريخ الآثار، والحضارة المصرية وهو نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالقاهرة إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط، شمل الموكب 22 مومياء 18 لملوك و4 لملكات تربعن عيى عرش مصر بحكمة وهاء.

كما استخدمت العجلات الحربية فى نقل المومياوات ضمن إطار احياء التراث وتنشيط السياحة، وذلك لدورها فى دفع عجلة الاقتصاد والمساهمة فى الدخل القومي المصري بنسبة كبيرة.