/625655/أمينة-خليل-تعاني-من-حالة-عصبية-بمسلسل خلى-بالك-من-زيزى

نشرت قناة MBC مصر البرومو الرسمي لمسلسل “خلي بالك من زيزي”، بطولة الفنانة أمينة خليل ومحمد ممدوح، وتظهر أمينة في الإعلان الدعائي في حالة عصبية ليتضح أن السبب وراء محاولاتها المتكررة في الإنجاب.

دوت الخليج يكشف تفاصيل مسلسل خلي بالك من زيزي الذي من المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

قصة مسلسل خلي بالك من زيزي

تصارع امينة خليل من أجل الإنجاب، إلا أنها تصاب بحالة عصبية شديدة، حيث يحاول الجميع تهدأتها ويطالبونها بالعلاج النفسي لكنها ترفض وتغضب كثيرًا، وهذا يجعلها تدخل في شجار مع زوجها.

وشاركت "أمينة" الإعلان عبر حسابها الشخصي على “إنستجرام”، فنال إعجاب المتابعين لها، وتلقت العديد من التعليقات الإيجابية المفرحة من قبل الجمهور.

تدور أحداث المسلسل حول زوجة تعاني من الخلافات مع زوجها الذي يقدمه الممثل علي قاسم في إطار درامي تشويقي، ويعرض المسلسل في 15 حلقة طوال شهر رمضان، ويشارك في بطولته أمينة خليل ومحمد ممدوح وعلي قاسم وصفاء الطوخي وسلوى محمد علي ونهى عابدين، من تأليف ورشة سرد إشراف على الكتابة مريم نعوم، سيناريو وحوار منى الشيمي ومجدي أمين، وإخراج كريم الشناوي.

آخر أعمال أمينة خليل

يذكر أن آخر أعمال أمينة خليل مسلسل ليه لاء الدرامي الذي كان أولى بطولاتها المطلقة، وهو من تأليف ورشة سرد تحت إشراف مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، ومن إخراج مريم أبوعوف، وشارك في البطولة عدد كبير من النجوم منهم هالة صدقي، وشيرين رضا، ومحمد الشرنوبي، ومريم الخشت، وهاني عادل، وعمر السعيد، وناردين فرج.

أما في السينما، عرض لها مؤخرًا فيلم حظر تجول مع إلهام شاهين، والذي تم عرضه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام2020، فهو من تأليف وإخراج أمير رمسيس.